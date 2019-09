Alessia Marcuzzi: la verità sulle sue borse Marks & Angels

Alessia Marcuzzi spiega da dove è nata l’ispirazione per questa nuova collezione di borse.

A pochi giorni dall’inizio di Temptation Island vip condotto da Alessia Marcuzzi, la straordinaria showgirl ha lanciato una nuova collezione di borse di Marks & Angels by Alessia Marcuzzi. Oltre ai prezzi e alle forme ci sono tante curiosità su questa nuova collezione che lancia la Marcuzzi nel mondo della moda! Vediamo allora la verità inerente l’ispirazione per creare queste nuove borse.

Da dove si è ispirata Alessia Marcuzzi per le sue nuove borse?

Si tratta di una nuova collezione autunno inverno che prende ispirazione ed è stata diciamo creata anche con la mente proprio di Alessia Marcuzzi che ha spiegato come, per questa nuova collezione di borse, si sia ispirata ad un romanzo di Huxley intitolato Brave New world che la conduttrice di Temptation Island aveva letto quando era liceo. Alessia ha quindi scelto come ispirazione per questa nuova collezione di Marks and Angels un libro che si muove in una realtà futura a volte cinica, a volte grottesca e quasi utopica con un modello di società molto particolare. Il titolo si rifà alle parole di William Shakespeare che fa pronunciare alla sua protagonista della tempesta Miranda quando dice: “O meraviglia Com’è bello il genere umano o Mirabile Ignoto mondo che possiede abitanti così piacevoli”. Così le borse di Alessia Marcuzzi diventano un perfetto collage tra semplicità e modernità quasi estrema sperando appunto che ci sia un punto di incontro tra queste due realtà. Alessia quindi lancia questa nuova linea di borse facendo un tuffo nel mondo della moda ma preparandosi anche ad approdare in prima serata con Temptation Island vip 2019 che sta facendo molto parlare di sé per via di alcuni anticipazioni piuttosto succulente che riguardano proprio i protagonisti del cast!

