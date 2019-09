Chiara Ferragni sbalordisce i suoi followers su Instagram: l’accappatoio che indossa è aperto e rischia di cadere, ma sotto è senza reggiseno.

In questa ultima foto su Instagram, Chiara Ferragni ha letteralmente sbalordito tutti. Reduce dal successo del red carpet in occasione del Festival del Cinema a Venezia, la bella influencer ha voluto mostrare qualche piccolo retroscena prima della sua sfilata, in compagnia di suo marito Fedez, dinanzi a numerosi fotografi. Proprio per questo motivo, quindi, poche ore fa, ha condiviso una foto davvero sorprendente su Instagram. Si mostra in accappatoio, la giovane Ferragni. Ma ciò che cattura l’attenzione è un dettaglio: l’indumento è aperto e si vede chiaramente che sotto Chiara è completamente senza reggiseno. Inevitabile, quindi, l’incidente ‘hot’. Ma diamo un’occhiata insieme alla foto in questione.

Chiara Ferragni, l’accappatoio aperto rischia di cadere: incidente ‘hot’

Non è assolutamente la prima volta che accadono imprevisti del genere. Proprio ieri, infatti, vi avevamo parlato un altro incidente ‘hot’ di cui è stata protagonista Chiara Ferragni. Mentre l’influencer, in occasione del Festival del Cinema a Venezia, è intenta a dare un bacio a suo marito, il suo vestito si allarga notevolmente lasciando intravedere, così, il suo Lato A. Ebbene. Diciamo che sarebbe potuta accadere la stessa cosa. Lo testimonia, non a caso, l’ultima foto pubblicata su Instagram. Come dicevamo precedentemente, l’influencer si mostra in accappatoio. Da lì a poco, evidentemente, avrebbe dovuto sfilare sul red carpet. E, proprio per questo motivo, prima di indossare il suo vestito, si mostra in versione ‘semplice’ su Instagram. Eppure, ciò che cattura l’attenzione più di ogni altra cosa è un dettaglio. L’accappatoio indossato, infatti, è totalmente aperto e c’è seriamente il rischio che possa cadere da un momento all’altro. Succede, potremmo dire. Certo, ma l’incidente potrebbe essere davvero ‘hot’. Ecco perché:

Sotto l’accappatoio, infatti, Chiara è totalmente nuda. O, perlomeno, è senza reggiseno. Insomma, se non è un incidente ‘bollente’ questo..

