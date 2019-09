Belen Rodriguez su Instagram si mostra con un costume troppo sgambato: si vede qualcosa di troppo. Ecco la foto.

Con una semplice ripresa allo specchio riesce sempre a far alzare la temperatura sui social: la sensualità di Belen Rodriguez non conosce limite. Sempre stata protagonista nel mondo del gossip, ultimamente è sempre più al centro dei rumors: dalla presunta seconda gravidanza, alle conduzioni insieme al marito Stefano De Martino, ogni cosa rimanda alla meravigliosa argentina. E’ riuscita a conquistare ormai tutto: o in tv o sul web riesce sempre a catturare l’attenzione di tutti. Pochi minuti fa ci è riuscita di nuovo tramite Instagram: vediamo insieme cosa ha combinato…

Belen Rodriguez, costume troppo sgambato: si vede qualcosa di troppo

Belen Rodriguez pochi minuti fa era a lavoro, insieme alla sorella Cecilia: la loro collezione di costumi, di nome “Me fui“, sta per lanciare una nuova collezione. Come lo sappiamo? Grazie ad un IG story dell’argentina in cui dà la notizia: in che modo però è ciò che interessa a tutti. Davanti lo specchio la Rodriguez si riprende ed indossa uno dei nuovi costumi: il filtro è bianco e nero, i dettagli del costume non si vedono. Una cosa però è certa: ha provato il costume senza togliere prima il suo slip.

Anche con un doppio slip Belen riesce a regalare emozioni a chi la segue: forme perfette ed un viso sensuale è ciò che catturano maggiormente l’attenzione dei fan, soprattutto dei maschietti!