Tragica notizia per il mondo del cinema, è morto suicida a 41 anni l’attore Federico Palmieri: trovato impiccato nel giardino del suo condominio.

Una tragica notizia ha scosso terribilmente il mondo del cinema e dello spettacolo in generale: si è spento a soli 41 anni l’attore Federico Palmieri. L’uomo è stato trovato impiccato alla grata del giardino del condominio in cui viveva con la mamma e il suo cane. Non si conoscono per ora le motivazioni di questo terribile gesto, anche perché stando alle ultime notizia l’attore non ha lasciato nulla di scritto per i suoi cari. Una morte improvvisa, che lascia lo sgomento sui volti e nei cuori di chi ha conosciuto e apprezzato questo giovane attore.

Federico Palmieri trovato morto a Roma: si occupava dei balbuzienti

Federico Palmieri è stato trovato morto nella sua abitazione di via Michele Di Lando, nei pressi di piazza Bologna a Roma. L’attore è morto suicida a 41 anni, impiccandosi con una corda. La notizia ha sconvolto l’opinione pubblica, soprattutto perché totalmente inaspettata. Attore di successo al teatro come al cinema, Palmieri era noto in particolare per aver creato il ‘Teatro dei Balbuzienti’, per aiutare le persone che soffrono di balbuzie a superare il loro ‘problema’ attraverso la recitazione, proprio come aveva fatto lui durante l’adolescenza. Animalista convinto, aveva preso parte a diversi film, tra cui ricordiamo ‘In Nomine Satan’, ‘Multiplex’ e la web serie ‘SinnerS’, così come il film ‘Ride’ di VAlerio Mastandrea, nel quale aveva lavorato solo un anno fa.

Non si conoscono al momento le cause del folle gesto dell’attore, che lascia la madre e il cane Rocco, con cui abitava. Nessuna lettera o messaggio per i propri cari, nessun addio, almeno stando alle ultime notizie. L’attore aveva vinto anche diversi riconoscimenti con il cortometraggio ‘Anna e Marco’, come il premio miglior corto al Milano Film Festival e il premio come miglior attore al BucharestShortCut Cinefest, tra il 2017 e il 2018.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI