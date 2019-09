Emma Marrone, Io sono Bella: testo, significato, come e dove ascoltarla

Da oggi, è disponibile il nuovo singolo di Emma Marrone: ecco il testo di Io sono Bella, il suo significato e, soprattutto, come è possibile ascoltarla.

Finalmente l’attesa è finita. Oggi, venerdì 6 Settembre 2019, è uscito il nuovo singolo di Emma Marrone. ‘Io sono bella’, è così intitolata la nuova canzone dell’ex vincitrice di Amici. Canzone che, tra l’altro, anticipa l’uscita del suo nuovo disco. Era l’anno 2009 quando la salentina ha partecipato al famoso talent di Canale 5. Incantando tutti con la sua voce grintosa e graffiata. Da quel momento, il suo successo è stato smisurato. Tanto che, a dieci anni dall’inizio della sua incredibile carriera, Emma ha inaugurato il suo nuovo album con una canzone che non solo rispecchia il suo essere, la sua anima, ma che è stata scritta dal grande Vasco Rossi. Volete saperne di più? Tranquilli! Di seguito, dunque, vi riproporremo il testo, il significato e, soprattutto, come e dove è possibile ascoltarla.

Io sono Bella, il nuovo singolo di Emma Marrone: il testo

Fammi godere adesso

solo per un istante

io mi accontenterò

e ti amerò durante

vorrei gridare qui

dammi l’estate sempre

ma poi capisco che

tu non puoi darmi niente

io sono bella sono bella sono bella si

ma non mi frega niente

io sono bella sono bella sono bella si

io sono bella sempre

ti direi

sono stanca di essere come

mi vogliono tutti

sono stanca di vivere come

vorrebbero gli altri

se vuoi restare va bene, va bene

fammi sfogare qui

che non posso da nessuna parte

non mi vergogno di

di confessartelo all’istante

io sono bella sono bella sono bella si

ma non mi frega niente

io sono bella sono bella sono bella si

io sono bella sempre

ti direi

non mi devi ripetere quello

che dicono tutti

non mi devi convincere

che non sei uno dei tanti

se vuoi restare va bene

basta solo che, basta solo che poi

tu sparisca e comunque

non voglio niente da te

da ricordare neanche, neanche, neanche

fammi godere adesso

solo per un istante

fammi godere adesso

Cosa significa il brano? Eccone il significato

Come svelato in un nostro recente articolo, in alcuni momenti il video clip di Io sono Bella offre una versione del tutto inedita di Emma Marrone. Completamente nuda e ricoperta di petali di rose rosse, la cantante salentina è davvero super sexy. Ma non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, questo nuovo singolo è un regalo di Vasco Rossi. Il re del rock, infatti, in occasione dei 10 anni di carriera della salentina, ha pensato ad una canzone che rispecchiasse appieno le caratteristiche della cantante. Inevitabile, quindi, l’impronta ‘rock’. Ma cosa significa, quindi, il testo? A rivelarlo è la diretta interessata. Emma, dopo aver spiegato l’entusiasmo e la contentezza per aver ricevuto un regalo dal genere dall’inimitabile Rossi, ha raccontato per filo e per segno il senso del brano. Lo si deduce chiaramente dal titolo: la canzone non è altro che un ‘inno’ alla Emma di adesso. Quindi, ad una donna consapevole di essere bella, determinata e coraggiosa.

Come e dove è possibile ascoltare il nuovo singolo

C’era davvero tanta euforia per questo nuovo singolo di Emma Marrone. Dopo bene 10 anni di carriera e di altrettanti successi, l’ex vincitrice di Amici ha deciso di ritornare in carreggiata con una canzone davvero pazzesca. Proprio per questo motivo, come testimoniano alcune Instagram Stories della cantante nei giorni precedenti, i suoi fan sono completamenti impazziti e sono corsi a pre-ordinare il singolo. Ma, una volta pubblicato, dove e, soprattutto, come è possibile ascoltare la nuova canzone? Ovviamente, su tutte le piattaforme musicali. Su YouTube, ad esempio. Ma non solo. Perché, infatti, è possibile scegliere tra tre servizi musicali: Spotify, Apple Music e Itunes Store. Insomma, cosa aspettate? Correte ad ascoltare la canzone.

