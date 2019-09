Addio Kylie Rae Harris: la cantante country è morta in un incidente stradale mentre era in viaggio verso un Festival.

Una terribile notizia ha sconvolto il mondo della musica country. La giovane Kylie Rae Harris è morta in un incidente stradale mentre si dirigeva al Big Barn Dance di Taos, in New Mexico, per esibirsi. La trentenne è rimasta coinvolta in uno scontro tra tre auto, nel quale ha perso la vita anche la guidatrice del terzo veicolo: una giovane sedicenne. Una vicenda terribile ha colpito la famiglia delle due giovani coinvolte.

Uno scontro tra tre auto è stato fatale per la cantante Kylie Rae Harris ed un’altra giovane sedicenne. Un uomo che guidava in stato di ebbrezza avrebbe perso il controllo e causato l’incidente: il responsabile della tragedia, subito dopo lo scontro, è scappato.

La notizia è stata data dal produttore musicale dell’artista gettando nello sconforto migliaia di fan. Kylie ha cominciato a cantare a soli 12 anni e conquistò subito tantissimi premi per la sua abilità nel suonare la chitarra ed accompagnarla alla sua splendida voce. Nel 2010 è stato pubblicato il suo primo album di musica country “All the right reasons“: ha raggiunto un enorme successo in pochissimo tempo. La cantante country passata a miglior vita ha lasciato, oltre che la sua famiglia, anche la sua bambina di 6 anni. La scomparsa è stata resa ancora più tragica poichè poco prima dell’incidente la giovane 30enne aveva pubblicato delle IG story mentre passava nel luogo in cui ha perso la sua famiglia, nel New Mexico.

Che la terra ti sia lieve, Kylie.