Melissa Satta ha preso una drastica decisione: poche ore fa, l’ex velina di Striscia la Notizia ha rivoluzionato il suo look, ecco cosa ha fatto ai capelli.

Reduce dal successo del Festival del Cinema a Venezia, Melissa Satta ha deciso di rivoluzionare completamente il suo look. Pochissime ore fa, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia ha annunciato, a tutti i suoi followers Instagram, di essere pronta per un cambio d’immagine. Ma, soltanto in giornata, ha svelato il risultato. Da quanto si evince dalle foto, la moglie di Kevin Prince Boateng, di ritorno dalle vacanze, ha deciso non solo di tagliare la sua folta chioma, ma anche di cambiarne il colore. Risultato? Beh, ovviamente pazzesco. Siete curiosi vederla? Diamoci un’occhiata insieme.

Melissa Satta cambia look: ecco come appare adesso

È stata un’estate davvero magica per la bella Melissa Satta, dobbiamo ammetterlo. Perché è proprio durante la bella stagione che l’ex velina di Striscia la Notizia si è riappacificata a tutti gli effetti con suo marito Kevin Prince Boateng. Nonostante alcuni mesi di lontananza, i due sono ritornati insieme. E sembrano essere più innamorati ed affiatati che mai. Tuttavia, questa non è l’unica novità per la bella modella sarda. Di ritorno dalla sue incredibili vacanze estive, infatti, Melissa ha preso una drastica decisione: rivoluzionare il suo look. Infatti, è proprio quello che, pochissime ore fa, la giovane ha mostrato su Instagram. Cosa ha combinato, quindi, ai suoi capelli? Come dicevamo precedentemente, la Satta ha deciso di tagliare i suoi capelli. In fondo si sa, dare una piccola ‘spuntatina’, soprattutto dopo l’estate, non fa mai male. E non solo. Perché Melissa ha deciso anche di cambiare il colore. Risultato? Giudicate voi:

Incantevole, no? Beh, da come si ben vedere dall’ultimo post pubblicato su Instagram, l’ex velina di Striscia ha schiarito, e lo ha fatto di gran lunga, i suoi capelli. Immediata è stata la reazione dei suoi fan. Che, nonostante dichiarino che stia meglio castana, non hanno perso occasione per fare i complimenti alla sua innata bellezza.

