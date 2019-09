Concorrenti Amici Celebrities: chi è Pamela Camassa, la fidanzata di Bisciglia

Amici Celebrities: tutto su Pamala Camassa, la fidanzata di Filippo Bisciglia che prenderà parte al cast di Amici VIP.

Tra i tanti concorrenti che sono stati resi noti e che prenderanno parte ad Amici Celebrities 2019 c’è anche Pamela Camassa. Il nuovo format di Maria De Filippi, che è una sorta di spin-off di Amici, non si sa ancora quando prenderà il via, ma intanto stanno iniziando ad arrivare molte anticipazioni su Amici Vip che riguardano proprio i concorrenti di questa nuova edizione e troviamo tra gli altri Pamela Camassa, attrice, showgirl e modella di Prato. Ciò che la rende famosa ai più è più che altro la sua storia d’amore lunga ormai 11 anni con Filippo Bisciglia, che anche lui vedremo nel cast di Amici Celebrities.

Concorrenti Pamela Camassa: chi è la nuova partecipante di Amici VIP

Pamela Camassa, 35 anni, nata il 22 aprile del 1984 pesa 57 kg, è alta 178 ed è piena di tatuaggi. Il suo profilo Instagram è seguitissimo dai fan ed appassionata del mondo della moda da sempre. A livello lavorativo prima prende il diploma di ragioneria e poi diventa una attrice modella e showgirl. Per quello che sappiamo della sua vita privata Pamela è fidanzata con Filippo Bisciglia da 11 anni entrambi non si vogliono sposare ma lui in diverse interviste ha raccontato di essere pronto per il grande passo dell’avere figli cosa che invece lei ancora non ha preso in considerazione.

Amici Vip, Pamela Camassa e la sua carriera lavorativa

A livello lavorativo entra nel cast del film Via del Corso quando aveva solo 16 anni, sfila per Miss Mondo e nel 2005 per Miss Italia classificandosi terza. Diventa Valletta ai Raccomandati, concorrente a Ballando con le stelle e valletta anche nel programma I migliori anni. Partecipa al reality, La Talpa, ma alla fine decide di abbandonare il programma perché il suo compagno Filippo Bisciglia le mancava troppo. La troviamo poi a Tale e Quale Show dove diventa una delle più apprezzate concorrenti ed è anche una giurata insieme a Tina Cipollari del programma Selfie – Le Cose Cambiano.

Per sapere tutto sui tuoi vip preferiti e i programmi tv al top –> CLICCA QUI