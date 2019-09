Giudici X Factor 2019, Samuel Romano: tra Subsonica, nuova fidanzata ed età

X Factor 2019, chi è Samuel Romano il giudice del talent di Sky e cosa sapere in vista delle audizioni e delle prime puntate.

Mancano pochi giorni all’inizio della nuova edizione di X Factor 13, e i giudici Samuel Romano, Mara Maionchi, Malika Ayane e Sfera Ebbasta hanno ormai terminato di registrare tutte le puntate delle audizioni, dei bootcamp e degli home visit di XF13, la nuova edizione del talent canoro targato Sky. Siamo ai blocchi di partenza e dopo lo speciale del 5 settembre dedicato ai giudici di X Factor 2019 è quindi tempo di conoscere in maniera più accurata i singoli rappresentanti delle categorie di X Factor oggi vi parliamo di Samuele Romano frontman e leader dei Subsonica andando a conoscere meglio la sua età, la sua vita privata e anche qualcosa in merito alla fidanzata.

Vuoi sapere quando inizia la prima puntata e come vedere X Factor 2019?

Samuel, Giudice X Factor 2019: chi è e cosa sapere

Samuel Umberto Romano nasce a Torino il 7 marzo del 1972 ed è conosciuto semplicemente come Samuel. È frontman del gruppo dei Subsonica e inizia a dedicarsi alla musica praticamente da subito perché dopo aver fatto un po’ di tentativi con vari gruppi nascono i Subsonica insieme a Max Casacci e Davide Dileo. Nel 2002-2003, mentre stanno registrando il terzo album dei Subsonica, inizia il progetto Motel Connection con Samuel. Le sue collaborazioni esterne dei Subsonica non finiscono qua perché il nuovo giudice di X Factor ha cantato anche insieme a e 99 Posse, Antonella Ruggiero, Linea 77, Manuel Agnelli… Nel 2016 ha anche provato la carriera solista e proprio con un singolo solista Samuel è approdato al Festival di Sanremo nel 2017 con il brano Vedrai. Le ultime caratteristiche che possiamo dirvi di Samuel è che ha uno stile molto particolare e canta generalmente in inglese con altri gruppi quando fa le collaborazioni invece in italiano quando canta con i Subsonica.

Vita Privata Samuel Romano: cosa sapere sulla fidanzata del giudice di XF13

Per quanto riguarda la vita personale di Samuel Romano, giudice di X Factor 2019 gli ultimi gossip vogliono che la sua storia d’amore con Isabella Ragonese sia finita, ma in realtà i due non hanno mai reso pubblica la fine della loro storia d’amore e stanno insieme ormai da tantissimo tempo anche se non sono sposati e non hanno figli. Isabella però aveva detto più volte in svariate interviste di sentirsi pronta per questo grande passo.