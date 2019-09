Terremoto in Calabria: paura a Cosenza e Rende

La terra trema in Calabria: pochi minuti fa c’è stata una scossa di terremoto che ha fatto spaventare migliaia di persone. E’ successo alle ore 16:11, in provincia di Cosenza: una scossa di magnitudo 3.4, con una profondità di 31.6 km, ha fatto “ballare” il suolo di tutta la Valle del Crati. La forte paura ha fatto scendere per strada la gente di Cosenza, Rende, Mendicino, Cerisano, Castrolibero e tutto il comprensorio calabrese settentrionale tra Sila, Catena, Castiera e Pollino. La scossa è stata avvertita fino a Scalea.