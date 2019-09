In questa ultima foto su Instagram, Wanda Nara manda in delirio i suoi followers: con un costume sgambato ed ultra scollato, l’argentina compie un gesto.

È pronta per una nuova avventura, Wanda Nara. Dopo la conferma di suo marito Mauro Icardi al Paris Saint Germain, la bella argentina, insieme alla sua famiglia, è pronta a trasferirsi a Parigi. È proprio qui, infatti, che inizierà la loro nuova vita. E lo sarà, senza alcun dubbio, anche per i suoi followers. Perché, siamo certi, che anche in Francia, la bella Wanda non perderà occasione di poter interagire con i suoi fan. Come? Semplice! Condividendo foto e video davvero sorprendenti. Ecco. L’ultimo di essi, infatti, risale a pochi istanti fa. Curiosi? Ve lo sveliamo immediatamente. Anche si vi anticipiamo che, in suddetta foto, l’argentina conquista tutti con un particolare ‘gesto’. Ecco a cosa ci riferiamo.

Wanda Nara, costume sgambato e scollato: il gesto conquista tutti

Questi ultimi giorni sono stati davvero molto movimentati per Wanda Nara. Ma, soprattutto, molto emozionanti. Dopo l’ufficiale trasferimento di suo marito al Paris Saint Germain e la conferma della bella argentina alla co-conduzione di Tiki Taka, accanto a Pierluigi Pardo, la moglie di Mauro Icardi può tirare un grosso sospiro di sollievo. È proprio per questo motivo che, molto probabilmente, in un momento di relax, la bella Nara ha scelto di condividere su Instagram una nuova foto con i suoi sostenitori. In fondo lo sappiamo: Wanda è davvero molto attiva sui social. Non perde mai occasione, infatti, di poter comunicare con i suoi fan. E, come dicevamo, lo ha fatto anche poco fa. Quando ha pubblicato questa deliziosa foto. Diamoci un’occhiata insieme:

Insomma, a dir poco incantevole. Con un costume rosso fuoco sgambato e ultra scollato, Wanda ha lasciato tutti senza parole. Ma non solo. Perché, è un ‘particolare’ gesto che, senza alcun dubbio, ha lasciato interdetti tutti i suoi fan. Di cosa parliamo? Guardate con attenzione la foto. Si nota chiaramente: Wanda mette le mani sotto la sgambatura del suo costume. Insomma, un gesto davvero ‘hot’, non credete?

