Giudici X Factor 2019: chi sono, curiosità, ultime news e categorie

Chi sono i giudici di X Factor 2019: cosa sapere, curiosità, categorie e ultime news.

La data di messa in onda della prima puntata di X Factor 2019 è stata resa nota. La nuova edizione di XF13 andrà in onda da giovedì 12 settembre e, ormai, i giudici del programma sono conosciuti. Samuel, Malika, Sfera e Mara: c’è tanta curiosità per capire come si comporteranno questi personaggi così diversi da loro sul palco e secondo quali criteri sceglieranno i concorrenti di X Factor 13.

Se vuoi sapere quando comincia e tutte le altre date delle puntate di X Factor trovi tutto qui:

X Factor 2019, giudici: tutto su Malika Ayane

Malika Ayane è una cantante straordinaria con una voce delicata e molto coinvolgente. Fidanzata per anni e compagna storica di Cesare Cremonini, ora i due non stanno più insieme, ma la loro rottura (come in ogni artista che si rispetti) ha dato vita ad una produzione musicale più sofferta, ma più intensa. Malika ha 35 anni, milanese doc, tra le sue canzoni più famose ricordiamo Come Foglie, Tempesta e Senza Fare sul Serio. La sua categoria a X Factor? Ancora un mistero.

Sfera Ebbasta X Factor 2019: tutto sul giudice della nuova edizione

Possiamo dire che in qualche modo Sfera Ebbasta è andato a sostituire il posto di Fedez. Ci si aspetta infatti che alle audition di X Factor sia lui a puntare maggiormente l’occhio sui giovani trapper e rapper che si presenteranno. Sicuramente porterà una ventata di freschezza e di gioventù in un parterre fatto oggettivamente da cantanti e produttori che della musica hanno fatto una vera e propria ragione di vita .

Giudici X Factor 2019: Samuel Romano, chi è e cosa sapere sul frontman dei Subsonica

Vorrei una discoteca labirinto, il Cielo Su Torino, Livido Amniotico, Nuova Ossessione… queste sono solo alcune delle canzoni storiche di Samuel cantate con i Subsonica che sicuramente i fan apprezzeranno particolarmente. Ora il cantante ha deciso di cimentarsi con una avventura tutta nuova, fare il giudice ad X Factor 2019. Sarà una bella impresa e, in qualche modo, il pubblico a casa si aspetta che vada a prendere il posto di Manuel Agnelli. La sua categoria? Forse potrebbe cimentarsi con gli over?

Mara Maionchi X Factor 2019: il ritorno da giudice

Cosa dire su Mara? Che è una donna meravigliosa? Che è bellissimo che sia rimasto questo volto nella giuria di XF13 perché almeno siamo certi che qualche sorriso lo faremo? La carriera di Mara Maionchi va ben al di là del talent di Sky e sicuramente anche questa volta cercherà delle voci che le creano un brivido dentro e visto come sono andate le ultime edizioni non si è mai sbagliata!

