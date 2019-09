Chi è Sfera Ebbasta il nuovo giudice di X Factor 2019: cosa sapere su di lui, fidanzata, altezza, cosa sapere e biografia.

Mancano pochissimo all’inizio della nuova stagione di X Factor 13, e i giudici Samuel Romano, Mara Maionchi, Malika Ayane e Sfera Ebbasta sono ormai pronti. Le puntate delle audizioni, dei bootcamp e degli home visit di XF13 sono state registrate e ora stanno lavorando con i loro ragazzi in vista dei Live. Dopo lo speciale del 5 settembre dedicato ai giudici di X Factor 2019 è arrivato il momento di conoscere in maniera più accurata i singoli rappresentanti delle categorie di X Factor e, in questo caso: Sfera Ebbasta.

Sfera Ebbasta: cosa sapere sul giudice di X Factor 2019

Sfera Ebbasta sarà il nuovo giudice di XFactor 2019 ed è tempo di iniziare a conoscerlo un po’ meglio perché sebbene sia considerata una vera e propria Rockstar, il trapper si è anche fatto tragicamente conoscere ai più per la tragedia di Corinaldo. In realtà questo artista è ben altro. Il suo nome vero è Gionata Boschetti è nato a Sesto San Giovanni nel 1992 e grazie alla collaborazione con Charlie Charles è riuscito a sfondare nel mondo della musica con l’album Sfera Ebbasta nel 2016 e Rockstar nel 2018. L’artista è diventato il primo italiano ad entrare nella top 100 mondiale di Spotify.

Fidanzata Sfera Ebbasta: chi è Martina Hamdy

Oltre a tantissime canzoni di successo come Mademoiselle e Rockstar una curiosità che riguarda Sfera Ebbasta è la sua nuova fidanzata perché sembra proprio che sia fidanzato con Martina Hamdy un ex partecipante del Grande Fratello. I due ovviamente non stanno confermando la loro storia d’amore, ma visto che su Instagram sono comparsi parecchi video di Sfera in vacanza con una donna che sembra proprio lei i fan sono praticamente certi che la loro storia d’amore sia vera. Anche perché Martina ha pubblicato sulle sue storie di Instagram dei luoghie un appartamento identico a quelle mostrate dal giudice di X Factor su Instagram.

