Aida Yespica ha postato su Instagram una foto in cui è davvero irresistibile: costume minuscolo e posa ‘da censura’ per la showgirl, fan letteralmente in delirio per lei.

Aida Yespica è decisamente il sogno di tantissimi uomini. Il suo fascino sudamericano incanta i fan, che la seguono in massa su Instagram per poter ammirare la sua bellezza e sensualità. Tutte doti naturali della showgirl, che accontenta il suo pubblico con foto e video super hot, soprattutto durante le vacanze estive, quando non mancano mai gli scatti ‘bollenti’ in costume. L’ultimo post condiviso sul profilo Instagram della Yespica è proprio una foto in costume, però abbastanza ‘particolare’: la posa della showgirl è ‘da censura’ e il suo corpo semplicemente mozzafiato. Scopriamo insieme l’ultimo scatto che ha fatto impazzire i suoi fan.

Aida Yespica irresistibile in costume: la posa ‘bollente’ manda in delirio i fan

Aida Yespica è una donna estremamente sexy. La sua bellezza non passa mai di moda e ogni sua foto su Instagram diventa immediatamente virale. Ed è proprio quello che sta succedendo con l’ultimo scatto postato dalla venezuelana sul suo profilo da oltre 800mila followers. Si tratta di una foto in cui la showgirl è stesa a pancia sotto sul bordo di una piscina e indossa un costume intero rosso. La posa della Yespica è ‘bollente’, perché mette in risalto il suo lato B semplicemente da urlo, reso ancora più evidente dal costume minuscolo e dalla posizione in cui Aida si trova.

Quasi 30mila like per lo scatto di Aida e centinaia di commenti, la maggior parte dei quali sono di fan innamorati della sua bellezza e soprattutto della sua sensualità. Il costume della Yespica è tutto intrecciato sulla schiena e rende la foto ancora più sexy, per non parlare del suo decolleté, che si intravede quanto basta per far ulteriormente impazzire il web.

