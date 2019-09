Concorrenti Amici Celebrities 2019: chi è Ciro Ferrara, fidanzata, figlio e carriera nel calcio

Chi è e cosa sapere sulla vita privata di Ciro Ferrara, il nuovo concorrente di Amici Celebrities.

Maria De Filippi è pronta a dare il via ad Amici Celebrities o Amici VIP, il suo nuovo format televisivo. Alla conduzione inizialmente troveremo Maria De Filippi, ma successivamente arriverà al suo posto Michelle Hunziker. Tra le anticipazioni su Amici Celebrities che circolano in queste ore, molte vertono sui concorrenti che parteciperanno al programma. Per ora, tra i confermati abbiamo Ciro Ferrara, Joe Bastianich, Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi. Oggi andiamo a parlare di chi è Ciro Ferrara: diviso tra sport, amore e ora anche una carriera in TV.

Ciro Ferrara, calcio: la carriera del concorrente di Amici Celebrities

Il volto di Ferrara per gli appassionati di calcio, così come il nome è più che noto. Ex calciatore italiano, considerato tra i migliori negli anni 1980 e 1990 ha vinto sette scudetti, una Coppa Uefa, 5 Supercoppe, 1 Uefa Champions League e una SuperCoppa Uefa. I più nostalgici lo ricorderanno nella formazione di Italia ’90 ai Campionati del Mondo.

Vita privata Ciro Ferrara: figli, ex moglie, fidanzata

Nato nel 1967 a Posillipo, Napoli, Ciro ha tre figli e la sua partecipazione a Amici Vip 2019 non è un esordio in televisione. Insieme a Cannavaro e Vincenzo Montella, lo abbiamo visto infatti nel film Volesse il Cielo nel 2002 di Vincenzo Salemme. Lo abbiamo visto anche in una serie di pubblicità degli yogurt Danette e nel 2016 è stato commentatore di Premium Calcio. Sempre rimanendo nell’ambito della vita privata, Ciro Ferrara era sposato con Paola, e i due hanno avuto tre figli, Benedetta, Giovanbattista e Paolo. Nel 2017 lui e la moglie si sono lasciati e il gossip si è infiammato sostenendo che tra lui e Federica Fontana, giornalista sportiva e sua grande amica, ci fosse una storia d’amore, cosa che, per altro, non si è mai avverata. In ultimo vi possiamo dire che nel 2005, Ciro Ferrare insieme a Fabio Cannavaro ha dato vita alla Fondazione Cannavaro-Ferrara, una associazione di volontariato che cerca di aiutare e di occuparsi dei bambini disagiati dei quartieri napoletani.

