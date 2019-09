Carolina Stramare Instagram: il profilo ‘hot’ della meravigliosa Miss Italia 2019 tra foto in costume, fisico da capogiro e scollature profondissime…

Carolina Stramare è Miss Italia 2019: ha vinto lei il concorso che l’ha vista premiata come donna più bella d’Italia. Vi abbiamo già parlato della sua vita privata, ma adesso vogliamo mostrare ai lettori di Sologossip alcune foto che Carolina ha postato sul suo profilo Instagram in cui è veramente da capogiro. In effetti, la Stramare è davvero una ragazza stupenda. Occhi verdi che sembrano smeraldi, capelli lunghi e castani: la classica bellezza mediterranea. Ma non solo: un fisico scultoreo e tante sfaccettature di sé che non possono che far ‘innamorare’ il pubblico. Ma andiamo a vedere con calma quali sono le sue foto più belle.

Carolina Stramare Miss Italia: Instagram e le foto più belle che ha pubblicato

Carolina Stramare ha un profilo Instagram da 60mila seguaci, anche se non c’è la famosa spunta blu ad identificarla. Chissà, forse arriverà prossimamente visto che adesso è ufficialmente un personaggio pubblico. Sul suo profilo vediamo delle foto molto ‘hot’, in cui è senza vestiti, con scollature molto profonde o magari direttamente in costume.

Ecco, questa camicetta sbottonata rende meglio l’idea. E il messaggio: “Siamo donne… oltre le gambe c’è di più”, a sottolineare che, sì, è proprio vero: non ci sono solo le gambe. E non c’è nemmeno solo fisico o foto ‘bollenti’ sul profilo di Carolina. Troviamo, infatti, anche tutta la sua passione per i cavalli e l’equitazione:

Ma la foto che ci ha colpiti particolarmente è quella in cui sfoggia degli addominali da far paura:

Nulla da aggiungere ad una foto del genere. Ogni parola sarebbe superflua. Senza nulla togliere alle altre partecipanti al concorso di Miss Italia 2019, sembra proprio che stavolta la giuria abbia scelto con cura la bellezza da incoronare, visti anche i commenti che ne sono seguiti.