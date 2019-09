Carolina Stramare Miss Italia, il dramma che l’ha segnata e per cui ancora soffre: “Va oltre la nostra promessa”, il messaggio straziante

Miss Italia 2019, il concorso è stato vinto da Carolina Stramare: tanti i commenti che sono arrivati sulla sua premiazione. In tanti la apprezzano e scrivono tanti complimenti alle sue foto. “Una Miss Italia come si deve, finalmente!”, oppure: “Complimenti, finalmente una genovese!”. Insomma, sono tutti molto felici per questa bellissima ragazza premiata dal concorso. Nella serata condotta da Alessandro Greco c’è stato molto fermento: eravamo ormai all’ottantesimo anno in cui si svolge questo fantastico concorso. Nel post serata, poi, abbiamo sbirciato nell’account Instagram pubblico della bella Carolina e abbiamo trovato alcuni post che vogliamo riportare. Uno, tra questi, ci ha colpiti particolarmente.

Carolina Stramare Miss Italia: il dramma che l’ha colpita e segnata profondamente

Carolina Stramare è la più bella del Paese: ha vinto il concorso di Miss Italia 2019 e adesso non le resta che godersi questo magico momento. Tuttavia, la sua vita non è stata solo rose e fiori. Il suo destino le ha rifilato qualche ‘colpo basso’, come la perdita della mamma. Una perdita che l’ha segnata e che ancora la addolora. Vediamo, infatti, sul suo profilo Instagram, un lungo messaggio che dedica alla sua amata madre.

Quella in foto è lei da piccola e a tenerla in braccio è proprio sua madre. Tante parole dolci, tenera, di stima e ammirazione verso la donna che le ha donato la vita e l’ha cresciuta con tanto amore. Parla di lei come una persona che ha “conosciuto come amica, moglie e figlia e adesso nessuno può conoscere meglio di me”. Scrive nel messaggio che le manca tanto e che nonostante l’assenza fisica si è giurata amore eterno con la sua cara mamma e adesso niente, neanche la morte, può separarle. “Ora mi accorgo di quanto l’amore per lei sia immenso e possa andare oltre la nostra promessa”: parole stupende quelle che usa Carolina, che in questo modo ci fa conoscere anche il suo lato emotivo, che a quanto pare è molto profondo.