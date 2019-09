Chiara e Angela Nasti stuzzicano i fan con una foto in bikini di spalle: lato b super per le due sorelle, ma un ‘dettaglio’ non sfugge ai più attenti e piovono critiche.

Chiara Nasti non ha bisogno di presentazioni. L’influencer napoletana è diventata ormai tra le prime in Italia, con i suoi quasi 2 milioni di followers e incanta quotidianamente i fan con le sue foto super sexy. Tutti però conoscono ormai anche sua sorella Angela, ex tronista di Uomini e Donne, anche lei ora molto seguita sui social. Le due ragazze hanno un bellissimo rapporto e lo hanno sempre dimostrato anche su Instagram. L’ultima foto pubblicata da Chiara è una dedica speciale alla sorella: la foto è di spalle e le due indossano un mini bikini che mette in risalto il loro lato B perfetto, ma un ‘dettaglio’ non è sfuggito ai più attenti, che hanno commentato lo scatto in modo sarcastico.

Chiara e Angela Nasti, foto super sexy in bikini, ma un ‘dettaglio’ non è passato inosservato

Chiara e Angela Nasti hanno entrambe un corpo da urlo, e non hanno problemi a mostrarlo sui social. Nell’ultima foto postata da Chiara sono entrambe di spalle, con i visi di profilo mentre si guardano negli occhi, e in primo piano mostrano i loro sederi perfetti, messi in risalto dal bikini minuscolo. La dedica di Chiara alla sorella è semplice ma intensa: ‘La mia metà’, scrive l’influencer riferendosi ad Angela.

La foto ha riscosso grande successo sui social, con oltre 100mila like . Tanti sono i fan delle due Nasti, che apprezzano la loro bellezza, il loro modo di porsi e il loro rapporto, ma c’è un dettaglio che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti, che hanno subito commentato la foto in tono ironico e sarcastico: il lato B di Angela è leggermente più ‘in carne’ di quello della sorella, per cui in tanti hanno giocato con la frase ‘la mia metà’, dicendo che Chiara è effettivamente la metà di Angela. Uno sfottò poco carino, che speriamo non ferisca la ‘piccola’ Nasti, che tra l’altro nella foto mostra comunque un corpo mozzafiato, anche se leggermente più formoso di quella della sorella.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI