Elisabetta Canalis incanta Instagram: la sua maglia è davvero troppo attillata e sotto non indossa il reggiseno, ma gli occhi di tutti vanno lì.

C’è poco da fare: sa sempre come lasciare senza parole i suoi sostenitori, Elisabetta Canalis. E lo ha fatto anche pochissime ore. Quando, com’è solita a fare, ha pubblicato una foto davvero mozzafiato su Instagram. L’ex velina di Striscia la Notizia, infatti, è molto attiva sui social. Il suo account ufficiale pullula di foto davvero stratosferiche. E non solo. L’ultima, come dicevamo pocanzi, non è affatto da meno. Lo testimoniano, non a caso, i numerosi ‘likes’ e commenti che, in un batter d’occhio, lo scatto in questione ha ricevuto. Siete curiosi di scoprirlo? Vi accontentiamo immediatamente. Anche se vi anticipiamo che la bella sarda ha indosso una maglia davvero attillata. Ed è proprio per questo motivo che si notano chiaramente due particolare dettagli. Ecco di che cosa parliamo.

Elisabetta Canalis, la maglia è davvero attillata: tutti gli occhi notano quel dettaglio

Una foto davvero mozzafiato, quella pubblicata pochissime ore fa da Elisabetta Canalis su Instagram. Che, come dicevamo precedentemente, è piaciuta particolarmente ai suoi numerosi, affezionati ed accaniti sostenitori. Pensate, in un batter baleno, lo scatto in questione ha ricevuto più di 36 mila ‘likes’. Senza considerare, ovviamente, lo sconsiderato numero di commenti giunti sotto alla foto. Ma siete curiosi di vederla, vero? Eccola di seguito:

Insomma, una posa e una foto davvero incredibile. L’ex velina di Striscia la Notizia è adagiata sul divano. Ha indosso solo degli slip neri e una maglia bianca. Tutto bene fin qui, diremmo. Se non fosse che la maglia indossata è attillata talmente tanto da far notare chiaramente che al di sotto la bella sarda non ha nulla. Niente reggiseno, insomma. È proprio per questo, quindi, che gli occhi dei suoi fan vanno proprio lì. Anche perché, se si guarda con attenzione la foto, spunta un dettaglio davvero clamoroso. Inevitabile, quindi, una reazione dei suoi sostenitori, no?

