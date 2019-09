Elisabetta Gregoraci a letto: scollatura profonda, c’è un dettaglio che notano tutti nell’ultima foto postata dalla showgirl.

Bella come il sole, Elisabetta Gregoraci è una delle donne più amate della nostra tv. Non solo per la sua straordinaria bellezza. La conduttrice sarda è una delle vip più ‘alla mano’, secondo il popolo del web. La Gregoraci risponde spesso ai fan su Instagram, alle loro curiosità, ai loro complimenti, dimostrando grande umiltà. Ed è proprio ai suoi followers che, questa mattina, Elisabetta ha voluto inviare il buongiorno. E che buongiorno! Una foto decisamente hot, in cui l’ex moglie di Flavio Briatore mette in mostra una profondissima scollatura. Ma tutti notano un dettaglio, ecco quale.

Potrebbe interessarti anche:

Elisabetta Gregoraci, scollatura da urlo: ma tutti notano un ‘dolce’ dettaglio

Se il buongiorno si vede dal mattino, è un gran bel sabato per i followers di Elisabetta Gregoraci. La splendida showgir sarda ha deciso di salutare i suoi fan con alcuni scatti decisamente ‘hot’. La Gregoraci si trova a letto e la scollatura in primo piano è veramente notevole. Ma gli occhi di tutti cadono su un dettaglio. Date un’occhiata:

Elisabetta è davvero sexy negli scatti postati poco fa per dare il buongiorno ai suoi seguaci. Ma a colpire tutti, oltre alle notevoli forme della Gregoraci, è stato un altro dettaglio. La vedete? È la collanina che spicca al collo della showgirl. Una dolce parola, forse la più dolce del mondo: “mom”. Probabilmente una dedica per la sua mamma. Che dire, la Gregoraci non sbaglia un colpo. E continua ad incantare tutti col suo mix di dolcezza e sensualità. Complimenti Elisabetta!