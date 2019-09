Emma Marrone inscena un balletto super sexy in bagno sulle note della sua nuova canzone ‘Io sono bella’: incidente ‘hot’ inevitabile, il video diventa subito virale.

Emma Marrone stupisce sempre e non è mai scontata in quello che fa. Vulcano di energia e positività, la cantante è anche una bellissima donna, che spesso e volentieri incanta Instagram con le sue forme da urlo, tutte al posto giusto. Le sue foto in costume impazzano sui social, così come quelle in abiti succinti. Ma non è tutto. Emma è soprattutto una cantante amatissima, e l’ultimo suo singolo ‘Io sono bella’ sta riscuotendo un grandissimo successo. Proprio sulle note di questa canzone, Emma ha inscenato un balletto sexy in bagno, andando incontro a un incidente ‘hot’: il video è diventato immediatamente virale, vediamolo insieme.

Emma Marrone, balletto sexy in bagno e incidente hot inevitabile: il video diventa virale

Emma Marrone ha pubblicato delle storie Instagram in cui balla e finge di cantare dal vivo con una spazzola, sulle note del suo ultimo singolo ‘Io sono bella’. La canzone, scritta da Vasco Rossi, che per Emma è una specie di mito, parla delle donne ed è dedicata a loro. Ecco perché la cantante, che da sempre porta avanti la battaglia per il rispetto del sesso femminile, è particolarmente orgogliosa di questa sua nuova ‘fatica’.

Nel video del suo balletto sexy, Emma indossa una canotta ed è evidentemente senza reggiseno. In diversi momenti, ballando e muovendosi in maniera molto concitata, rischia di mostrare qualcosa di ‘troppo’. Incidente ‘hot’ evitato per un pelo, dunque, ma il video è diventato comunque virale, perché tanti fan della cantante salentina hanno deciso di riprendersi mentre ballano e cantano a squarciagola ‘Io sono bella’, taggando Emma nelle loro storie. Una vera e propria ‘challenge’, insomma, è nata dalle storie della Marrone, che si conferma una ‘trascinatrice’ dal grande carisma.

