Giulia De Lellis infiamma Instagram con una foto super sexy: l’accappatoio scivola giù, sotto non c’è niente, incidente ‘hot’ inevitabile per l’influencer romana.

Giulia De Lellis trova sempre il modo di finire sotto i riflettori. L’influencer romana ha raggiunto livelli di popolarità davvero significativi ed è seguitissima in tutto quello che fa. L’ultimo suo grande successo è il libro, scritto a quattro mani con Stella Pulpo, che sta per uscire nelle librerie italiane, dal titolo ‘Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza’, che racconta la fine della sua storia con Andrea Damante e soprattutto la sua rinascita dopo la grande delusione avuta dall’ex tronista, che nei giorni scorsi ha detto la sua su questa vicenda. L’ultima foto postata sul profilo della De Lellis sta facendo il giro del web. Motivo? L‘accappatoio di Giulia scivola giù e sotto non c’è nulla: scopriamolo insieme!

Potrebbe interessarti anche:

Giulia De Lellis, foto super hot: l’accappatoio scivola giù, sotto niente…

Giulia De Lellis è un’influencer ed esperta di tendenze molto seguita sui social e non solo. Ogni sua foto diventa presto virale ed è successo anche con l’ultimo scatto pubblicato dall’ex corteggiatrice sul suo profilo Instagram, che è particolarmente sexy. La giovane romana si è fatta immortalare con addosso soltanto un accappatoio bianco, mentre è seduta su una poltroncina. La foto è molto sensuale, perché l’accappatoio della De Lellis scivola giù lungo le spalle e scopre quasi del tutto il suo decolleté da urlo, coprendo davvero il minimo indispensabile.

Lo scatto, che ha ottenuto centinaia di migliaia di like e oltre 800 commenti, è diventato subito virale ed è stato ripostato da molte fan della De Lellis, come lei stessa ha mostrato nelle sue storie Instagram. Il motivo, oltre alla sensualità di Giulia, è la didascalia del post, tutta dedicata alle donne, alla loro bellezza e rarità. Un messaggio davvero toccante e positivo che la De Lellis ha voluto mandare alle sue fan e a tutte le donne in generale: ‘Tu sei meravigliosa, vorrei che i nostri timori diventassero possibilità’.

Per rimanere aggiornato sui tuoi personaggi preferiti, CLICCA QUI