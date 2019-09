Amici Celebrities 2019: chi è Laura Torrisi, età, Instagram, figlia e fidanzato

Concorrenti Amici Celebrities 2019, Laura Torrisi parteciperà al programma: scopriamo chi è, bio e vita privata.

Maria De Filippi ha in programma un altro straordinario programma televisivo: Amici Celebrities o Amici VIP che dir si voglia. Alla conduzione per le prime puntate avremo Maria De Filippi, ma successivamente lascerà il timone a Michelle Hunziker altra grandissima conduttrice di casa Mediaset. In queste ore circolano sempre più novità e anticipazioni su Amici Celebrities, compresi i nomi di molti altri concorrenti che potrebbero prendere parte al programma. Per ora, tra i confermati abbiamo Ciro Ferrara, Joe Bastianich, Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia e Laura Torrisi. Oggi, per chi non la conoscesse, vogliamo proprio parlarvi di lei, raccontandovi un po’ della sua biografia per conoscere meglio questa nuova concorrente di Amici Celebrities 2019.

Chi è Laura Torrisi, la nuova concorrente di Amici Celebrities

Laura Torrisi nasce in Sicilia, ma vive a Prato, in Toscana e la sua bellezza la porta ad arrivare tra le finaliste della cinquantesima edizione di Miss Italia. Da lì la sua carriera cinematografica e “attoriale” prende il volo! Ottiene una parte nel film Il Signor Quindicipalle, poi nel film Lucignolo. Quando nel 2006 prende parte alla sesta edizione del Grande Fratello e qui raggiunge la sua notorietà massima tanto che l’anno dopo ottiene il ruolo da protagonista nel film di Leonardo Pieraccioni, Una Moglie Bellissima. Da lì i due iniziano una lunghissima stria d’amore. Le comparsate e i ruoli sul piccolo schermo si susseguono senza sosta con un ruolo importante nel cast de L’Onore e il Rispetto. Nel 2010 quando torna al cinema con il film commedia Sharm El Sheikh. Ora approda nel cast di Amici Celebrities 2019 e vedremo come se la caverà ad affrontare tutte le prove previste dalla trasmissione.

Laura Torrisi, figlia e fidanzato

Per quanto riguarda la vita privata di Laura Torrisi come abbiamo detto è stata fidanzata a lungo con Leonardo Pieraccioni. Per sette anni il loro amore è stato forte e nel 2010 hanno anche avuto una figlia insieme di nome Martina. Nel 2014 però i due si sono separati in modo consensuale e dal 2017 Laura Torrisi ha ritrovato l’amore fidanzandosi con Luca Betti, ex pilota di rally.