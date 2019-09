Lucio Dalla, poche ore fa è avvenuta una clamorosa scoperta: dalle acque del mare è emersa una maglia autografata del grande cantautore italiano, ecco dove di preciso.

Una notizia davvero clamorosa: è stata ritrovata una maglia autografata del grande Lucio Dalla. Il tutto è avvenuto, poche ore fa, nel mare delle Isole Tremiti. È proprio durante un’operazione di pulizia dei fondali del mare di San Domino dai rifiuti di plastica che è stato ritrovato tale cimelio. Seminando, com’è giusto che sia, gioia e contentezza. A dare l’annuncio è Michele Emiliano, il governatore della Puglia. Che, tramite un post su Facebook, mostra chiaramente le immagini della maglia riemersa dai fondali del loro mare. Non soltanto, infatti, la maglia apparterebbe al grande cantautore italiano, scomparso nel 2012. Ma sarebbe stata anche autografata. Insomma, una scoperta davvero incredibile. Siete curiosi anche voi di vederla? Ve la riproporremo immediatamente.

Lucio Dalla, è riemersa dal mare una sua maglia autografata

“Com’è profondo il mare?”, scrive Michele Emiliano, governatore della Puglia, per annunciare la magnifica scoperta. Durante un’operazione di pulizia dei fondali delle acqua del porto di San Domino, nelle isole Tremiti, è riemersa una della maglie di Lucio Dalla. Eccola di seguito:

Quindi da come si può vedere chiaramente, la maglia riapparsa dalle acque del mare presenta non solo un ritratto del grande Dalla, ma anche la sua frase: “I sogni non finiscono mai” ed, infine, la sua firma. Insomma, ammettiamolo, una scoperta davvero incredibile. Ed è proprio per questo motivo che il governatore della Puglia, Michele Emiliano, ha voluto rendere pubblico questo ritrovamento tramite un post su Facebook. Com’è giusto che sia, la clamorosa scoperta, ovviamente, non è passata affatto inosservata. Anche perché, come continua Emiliano sul suo posto social, il ritrovamento di tale cimelio sta proprio a significare quanto il mare sia un bene prezioso.

Per ulteriori news su tutti i Vip del momento –> clicca qui