Riki Marcuzzo ritorna su Instagram ma nella foto non è lui, scoppia il caso sui social: ne parlano tutti. Ecco cosa sta accadendo.

Tutti sul web si stanno chiedendo cosa è accaduto all’ex alunno della scuola di Amici, Riki Marcuzzo. Un vero e proprio caso è scoppiato su Twitter in particolare dove la keyword del suo nome è in tendenza: ciò che sta accadendo ha incuriosito tutti, fan e non. Il cantante era improvvisamente sparito da Instagram: quello che si è verificato subito dopo ha lasciato tutti senza parole. Ecco nel dettaglio cosa sta succedendo.

Riki Marcuzzo ritorna su Instagram: non è lui, scoppia il caso

In molti si sono chiesti perchè il cantante di Amici, Riki Marcuzzo, fosse sparito dai social improvvisamente: la curiosità ha fatto in modo che si generassero una serie di tweet che hanno portato la keyword in alto tra le tendenze. Poco dopo, l’ex del programma di Maria de Filippi, è tornato a sorpresa ma non è lui: cosa è successo?

Tutti i fan del cantante hanno notato che il ragazzo nel primo post dell’account è in verità un attore: si tratta di Samuel Garofalo, che nello stesso tempo ha disattivato il suo profilo Instagram. Questo il post nel profilo che ha il nome di “about_riki”, esattamente come l’ex profilo del giovane cantante:

Il caso è scoppiato ed il suo nome continua ad essere il primo in tendenza su Twitter. Anche il suo manager, Francesco Facchinetti, ha messo come immagine del profilo del suo account Instagram la fotografia del sosia di Riki. Sarà una mossa pubblicitaria per sponsorizzare l’uscita di un eventuale nuovo brano? Se così fosse, sta funzionando!