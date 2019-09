Meteo, è allerta per l’uragano Dorian, che ha letteralemente messo in ginocchio le Bahamas e gli Stati Uniti: arriverà anche in Europa, ecco le previsioni.

L‘uragano Dorian è ormai conosciuto in tutto il mondo. L’evento atmosferico sta colpendo le Bahamas e gli Stati Uniti in generale, portando morte e distruzione al suo passaggio. Al momento sono 30 le vittime certificate nelle Bahamas, ma il bilancio potrebbe ancora salire, arrivando a numeri davvero da capogiro. Un evento epocale, quello dell’uragano, che nei prossimi giorni si sposterà sul Canada e la Groenlandia e colpirà anche l’Europa, con delle inevitabili conseguenze anche per l’Italia: ecco le previsioni nel dettaglio, l’allerta è altissima.

Meteo, allerta per Dorian: l’uragano arriverà in Europa, ecco le previsioni

L’uragano Dorian sta seminando morte, panico e distruzione oltre Oceano. Ma a quanto pare non si fermerà tanto facilmente. Secondo le previsioni, infatti, la violenta perturbazione è pronta a spostarsi nei prossimi giorni, colpendo il Canada, poi la Groenlandia, fino ad arrivare addirittura in Europa, più precisamente in Islanda e Gran Bretagna, la prossima settimana, tra martedì e mercoledì. Allerta, dunque, anche nel nostro continente, dove di certo l’uragano arriverà indebolito, ma comunque ancora forte e violento, e porterà con sé forti mareggiate e tempeste, per cui sarà meglio essere preparati a ogni evenienza.

Inevitabilmente, quando Dorian toccherà l’Europa, che anche l’Italia ne subisca le conseguenze. Stando alle previsioni dei meteorologi, la nostra Penisola dovrà vivere momenti difficili tra mercoledì e venerdì della prossima settimana. Violenti temporali e forti piogge si abbatteranno sul nostro ‘stivale’, e il maltempo sarà a tratti anche preoccupante. Del resto, l’uragano è di una violenza inaudita, e al momento sta colpendo il South Carolina provocando disastri a ruota, tanto che nel Paese è stato dichiarato lo stato d’emergenza, con scuole chiuse e rifugi aperti per proteggersi dalla furia di Dorian.

