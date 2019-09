Meteo, a settembre torna il gran caldo? La risposta che preoccupa tutti

Meteo settembre: torna il caldo che abbiamo sopportato già nei mesi scorsi? Ecco la risposta che tutti temono…

Settembre è arrivato e con questo mese anche un po’ più di fresco rispetto ai giorni scorsi che sono stati a dir poco roventi. Temperature oltre i 30 gradi ad ogni ora del giorno ed anche della notte. Un clima torrido, giornate afose all’insegna del sudore. Con l’arrivo del mese di settembre, invece, sembra che siano arrivate anche le prime piogge ed anche un po’ di fresco. Un clima sicuramente più favorevole rispetto a quello estivo.

Meteo settembre: sta per tornare il caldo africano?

A questo punto non ci resta che capire se questo clima andrà ‘rinfrescandosi’ man mano sempre di più o se ci dobbiamo aspettare colpi di scena improvvisi. Ebbene, stando a quanto si legge su Il Meteo.it, possiamo prepararci a dire addio (almeno per quest’anno) al grande caldo. Sì, perché quei giorni di afa e caldo torrido sono terminati. Ci sarà, infatti, secondo informazioni raccolte, un maltempo generale che colpirà la nostra penisola da nord a sud con l’aiuto di alcuni cicloni che andrebbero a portar via il caldo definitivamente.

Attenzione, però, perché ci potrebbero essere comunque dei colpi di scena. Probabilmente, nelle prossime settimane ci sarà qualche aumento improvviso delle temperature. Verso la metà del mese di settembre si potrebbe palesare l’anticiclone che potrebbe riportarci ad una temperatura più mite. Non calda. Per cui: niente afa. Soltanto bel tempo e clima gradevole. La stabilità climatica ormai è un lontano ricordo. E’ da tempo che le previsioni non possono più garantire chissà quanta sicurezza. Tuttavia, pare proprio che nella seconda metà del mese potrebbero addirittura arrivare delle correnti molto fredde provenienti da nord. Potrebbe essere l’arrivo ufficiale dell’inverno e si potrebbe decretare l’inizio del cambio di stagione. Dopo il 15 settembre, dunque, state all’erta: potreste dover tirare fuori i cappotti dall’armadio da un momento all’altro.