È una notizia di pochi istanti fa, Miriam Leone ha subito un grave lutto: ecco il commovente ricordo condiviso su Instagram.

Una notizia davvero triste per la bella Miriam Leone. Notizia che, tra l’altro, ha voluto dare in prima persona, pochissimi istanti fa, su Instagram. Sua nonna Angelina è venuta tristemente a mancare. È proprio questo, infatti, che l’ex Miss Italia ha annunciato a tutti i suoi followers sul suo account ufficiale social. Un grave lutto, insomma. Soprattutto perché, da quanto si evince dalle parole che la bella siciliana scrive nel dolce e commovente ricordo, Miriam era particolarmente legata a sua nonna. Ecco, quindi, la dedica che la giovane Leone scrive per la donna.

Miriam Leone in lutto: è morta sua nonna, ecco il commovente ricordo

Come dicevamo quindi, il ricordo che Miriam Leone ha voluto pubblicare per annunciare la morte di sua nonna Angelina è davvero commovente. Con una tenera foto di lei neonata in braccio alla donna, l’ex Miss Italia ha raccontato del suo grave lutto, avvenuto a quanto pare in questi ultimi giorni o, addirittura, ore a tutti i suoi sostenitori. Dalle parole scritte a corredo di questo fantastico quadretto familiare, come detto antecedentemente, si percepisce appieno il profondo legame che la siciliana aveva con sua nonna. Descritta, tra l’altro, come una donna amorevole, bellissima, forte e, soprattutto, in gamba. È proprio per questo motivo che il suo ricordo sarà per sempre. Perché, seppure non presente più fisicamente, il ricordo della dolce nonna Angelina sarà per sempre e, soprattutto, indelebile nella vita della bella Miriam. “Buon viaggio Nonna Angela”, conclude Miriam questo commovente messaggio social.

Immediata è stata la reazione dei suoi fan, tra l’altro. Che, appena appreso la notizia, non hanno perso affatto occasione di poter manifestare la loro solidarietà nei confronti della loro beniamina. Forza Miriam!

