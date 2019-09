Poche ore fa, è spuntato il video di quando Caterina Balivo, nel 1999, ha partecipato a Miss Italia: ecco la sua sorprendente trasformazione.

Proprio ieri sera, è andata in onda la finale dell’ottantesima edizione di Miss Italia. A ricevere il titolo della più bella d’Italia è Carolina Stramare, giovane e seducente ragazza dalle origini genovesi. Tuttavia, la puntata di ieri del concorso di bellezza, condotto tra l’altro da Alessandro Greco, ha previsto un numero sconsiderato di ospiti. Tra cui anche Caterina Balivo. Ebbene si. In attesa della ripartenza di Vieni da Me, prevista per lunedì 9 settembre, la conduttrice napoletana ha preso parte alla puntata finale di Miss Italia. Ma sapete che, nel lontano 1999, anche lei ha partecipato al concorso di bellezza? No? Beh, poche ore fa, è spuntato anche il video. Vediamo nel dettaglio la sua trasformazione.

Miss Italia 1999, com’era Caterina Balivo? Ecco la sorprendente trasformazione

È una delle più belle ed apprezzate conduttrici televisive, Caterina Balivo. Eppure, davvero in pochissimi, non sanno che, poco più di venti anni fa, la bella napoletana ha partecipato a Miss Italia. Correva l’anno 1999 quando Caterina, in qualità di Miss Amarea Moda & Mare, ha preso parte al famoso concorso di bellezza di Salsomaggiore Terme. Arrivando, tra l’altro, a classificarsi in terza posizione. Insomma, un successo davvero clamoroso. Ebbene. Ma siete proprio curiosi di vederla in quegli anni? E, soprattutto, constatare il cambiamento avvenuto nel corso del tempo? Vi accontentiamo subito. Poche ore fa, sul suo account ufficiale di Instagram, la bella conduttrice ha condiviso un video proprio di quell’esperienza. Eccone un fermo-immagine:

Ecco. Da questo screenshot di nota chiaramente il cambiamento che, nel corso degli anni, ha avuto la bella Caterina Balivo. Una trasformazione, tra l’altro, davvero sorprendente. Perché? Semplice! La bella conduttrice non è affatto cambiato nel corso degli anni. Anzi. È rimasta praticamente inedita. Bella era nel 1999 e bella è adesso. Non lo pensate anche voi?

