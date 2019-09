La nota attrice Sabrina Paravicini continua la sua lotta contro il tumore: pochi giorni fa, infatti, è stata operata, ecco il post straziante su Instagram.

Sabrina Paravicini è stata operata: la sua lotta contro il turmore continua. Fonte Foto: Instagram

Sabrina Paravicini continua la sua battaglia contro il cancro. Stando a quanto si apprende dall’ultimo post Instagram pubblicato, tra l’altro, poche ore fa dalla bella attrice, l’infermiera Jessica Bozzi della fiction ‘Un Medico in Famiglia’, proprio in questi giorni, ha subìto un intervento. Non sappiamo, ovviamente, se tale operazione sia legata alla sua lotta contro il tumore al seno. Tuttavia, il post che l’attrice scrive su Instagram è davvero straziante. Non soltanto perché, com’è solita fare, Sabrina descrive dettagliatamente il post operatorio. Spiegando, quindi, le sue attuali condizioni di salute. Ma si sofferma su un particolare ‘appello’ che suo figlio Nino, prima di lasciarla in ospedale, le ha fatto. Ecco di che cosa parliamo.

Potrebbe interessarti anche:

Sabrina Paravicini è stata operata: il post straziante su Instagram

Come dicevamo precedentemente quindi, in questi giorni, la nota e famosa attrice de Un Medico in Famiglia, Sabrina Paravicini, ha subìto un intervento chirurgico. Non sappiamo, come detto, se questa operazione sia legata alla battaglia contro il suo tumore al seno, tuttavia, ciò che la Paravicini vuole testimoniare è la preoccupazione comprensibile di suo figlio Nino. In una prima parte del post social, infatti, l’attrice racconta la reazione del giovanotto quando ha dovuto lasciare sua madre in ospedale. “Ciao mamma, spero che resterai viva!”, è proprio questo il saluto che Nino fa a sua madre Sabrina. Non nascondendo, quindi, la sua paura nel perderla.

L’operazione è andata a buon fine

Oltre a questa parte davvero straziante del suo post Instagram, l’attrice ha raccontato dell’operazione. E, soprattutto del post-operatorio. Sabrina, infatti, racconta di aver passato una notte insonne a causa di dolori e di incubi, ma che, fortunatamente è andato tutto per il meglio. “Sono ancora in piedi”, conclude l’attrice. In bocca al lupo!

Per ulteriori news su Sabrina Paravicini –> clicca qui