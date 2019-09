A poche settimane al ritorno di Verissimo, la sua conduttrice Silvia Toffanin dice ‘no’ al ritorno di un’ospite: ecco di chi parliamo.

Manca pochissimo tempo. E così, come tutti i maggiori programmi televisivi, anche Verissimo sarà pronto a tenerci compagnia in ogni sabato pomeriggio. Tra l’altro, Silvia Toffanin è pronta. Ma, soprattutto, ha le idee abbastanza chiare. Per questa nuova edizione di Verissimo, stando a quanto riportato da Dagospia, la bella e giovane conduttrice del programma di Canale 5 avrebbe categoricamente posto il suo rifiuto per l’approdo in trasmissione di un’ospite davvero ‘speciale’. Tra l’altro, per niente sconosciuta al pubblico italiano. E, da quanto scritto, i motivi andrebbero rintracciati nelle cifre del cachet. Ma procediamo con ordine. Di chi parliamo? Siete curiosi di saperlo? Vi accontentiamo immediatamente.

Verissimo, Silvia Toffanin e il suo ‘no’ a quell’ospite: ecco di chi si tratta

Chi, quindi, Silvia Toffanin non ha voluto tra gli ospiti della nuova e sorprendente edizione di Verissimo? Parliamo di lei: Pamela Prati. Ebbene si. Dopo aver raccontato tutta la verità sull’affare Marco Caltagirone e le fantomatiche nozze proprio in quello studio televisivo, l’ex showgirl del Bagaglino era pronta a ritornare dalla bella Silvia per riscattarsi a tutti gli effetti. O, perlomeno, è quello che si deduce dall’indiscrezione lanciata da Dagospia. Ma non è finita qui. Perché, come dicevamo precedentemente, la compagna di Berlusconi junior avrebbe clamorosamente declinato questo invito. Stando a quanto riferisce il sito web di Roberto D’Agostino, dietro a tale decisione ci sarebbero dei motivi riguardanti il cachet. Sembrerebbe, infatti, che Silvia non sia affatto disposta ad un importo considerevole, come richiesto dalla Prati, del cachet. Piuttosto, sarebbe disposta, invece, a concedere un semplice rimborso spese. Ecco. È proprio questo il motivo per cui, secondo D’Agostino, Silvia Toffanin abbia espresso il suo rifiuto per il ritorno della Prati negli studi di Verissimo. Come andrà a finire, quindi?

