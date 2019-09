Una strada di Cremona porta il cognome di Chiara Ferragni: l’influencer conferma tutto su Instagram.

Dopo il red carpet di Venezia dove ha sfilato con un meraviglioso abito, Chiara Ferragni ha deciso di fare tappa nella sua città natale. I Ferragnez hanno partecipato alla Mostra del cinema dove è stato presentato il documentario dedicato alla vita dell’influencer: la blogger ha deciso di fare un tuffo nel passato anche oggi ripercorrendo le vie in cui è cresciuta. La Ferragni insieme a suo marito Fedez ed il piccolo Leone hanno trascorso la giornata a Cremona: a spasso per le strade della città, ha svelato un particolare sulla sua vita che nessuno conosceva. Ecco di che si tratta.

Leggi anche:

Chiara Ferragni, la strada porta il suo cognome: l’influencer conferma tutto

Oggi Chiara Ferragni in compagnia di Fedez e del piccolo Leone ha deciso di tornare nella sua città natale, Cremona. Per le vie della città sono tanti gli scatti e le IG story che ha pubblicato sul suo profilo Instagram per mostrare a tutti i luoghi in cui è cresciuta. Ha fatto conoscere ai suoi fan anche la sua casa di famiglia: con uno scatto ha mostrato il frigorifero ricco di fotografie di lei giovane. Tra varie riprese ed immagini, è spuntato il nome di una via che porta il suo cognome. “Via Odoardo Ferragni” è il nome di una strada di Cremona.

L’influencer poco dopo ha svelato a tutti che si tratta di un suo antenato a cui hanno dedicato una strada: è stato un paleografo ed ornitologo italiano. In entrambi i campi collaborò con studiosi di fama internazionale che gli hanno permesso di diventare un professionista molto apprezzato. Tramite Wikipidia abbiamo scoperto che Odoardo Ferragni è progenitore, quadrisavolo della blogger più famosa in Italia.