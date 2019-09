Uomini e Donne, Nilufar Addati fa impazzire Instagram: l’abito indossato dall’ex tronista è trasparente, il look è ‘hot. Diamo un’occhiata.

‘Da Uomini e Donne al red carpet di Venezia è un attimo. Al Festival del Cinema di quest’anno, infatti, sono state tantissime le ex protagoniste di Uomini e Donne che hanno raggiunto lo splendido Lido in occasione dell’evento. Con lo scopo di pubblicizzare brand di moda o cosmetici, le influencer più in voga hanno incantato tutti con i loro look più o meno eleganti. Tra le ex del programma di Maria De Filippi apparse a Venezia c’è stata anche lei. Nilufar Addati. La napoletana di origini persiane ha letteralmente catturato l’attenzione di tutti, col suo abito ‘vedo non vedo’. Le trasparenze del vestito hanno reso il look dell’ex tronista sensuale, ma non volgare. Diamo un’occhiata.

Uomini e Donne, Nilufar Addati: l’abito trasparente scelto per Venezia ha convinto i fan

Tra le troniste di Uomini e Donne, è stata una delle più belle in assoluto. Nilufar Addati ha fatto sognare tutti con la sua storia con Giordano Mazzocchi. Ma, anche ora che tra loro è finita, la napoletana continua a incantare i suoi fan. Lo ha fatto anche al Festival del Cinema di Venezia, dove Nilufar ha indossato un abito davvero mozzafiato. Un look elegante, ma nello stesso tempo ‘hot’. Il vestito indossato da Nilufar è, infatti, trasparente nella parte superiore. E il gioco del ‘vedo non vedo’ rende ancora più intrigante l’outfit dell’ex tronista. Guardate un po’:

La bellissima Nilufar sembra essere quasi nuda, e ricoperta solo di petali rosa. Un effetto davvero mozzafiato, che ha fatto sì che Nilufar non passasse inosservata sul famoso red carpet. E, a giudicare dai commenti sui social, l’ex tronista è stata promossa da gran parte del severissimo popolo del web. E a voi, è piaciuto il look scelto dalla Addati per Venezia?