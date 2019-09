Uomini e Donne, Andrea e Natalia selfie nudi: il braccio non copre tutto, lo scatto postato nelle stories di Instagram è ‘hot’.

Insieme formano una delle coppie più belle nate all’interno dello studio di Uomini e Donne. Parliamo di Andrea Zelletta e Natalia Paragoni, belli come il sole e più innamorati che mai. Il tronista pugliese non si è separato un secondo dalla sua ‘principessa’, sin dal momento della scelta. E insieme fanno sognare i fan, che li seguono con affetto su Instagram. E proprio su Instagram la coppia si è resa protagonista di una foto decisamente ‘hot‘. Non bastava la doccia ‘hot’ di Natalia…la coppia ha deciso di scattarsi una foto allo specchio alquanto ‘bollente’. I due sono quasi nudi. Date un’occhiata.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Andrea e Natalia selfie nudi: la coppia infiamma Instagram con la foto allo specchio

Andrea e Natalia sono decisamente tra i più belli mai apparsi nel programma di Maria De Filippi. La coppia incanta i followers con gli scatti postati sui social. Ma una delle ultime foto pubblicata nelle loro stories ha decisamente infiammato Instagram. Il motivo? Scopritelo voi:

Un selfie allo specchio, per augurare la buonanotte. E che buonanotte! La coppia si lascia andare a uno scatto decisamente ‘bollente’. Entrambi seminudi, si mostrano ai followers in una posa che infiamma decisamente Instagram. Che dire, non manca di certo la passione tra i due bellissimi protagonisti di Uomini e Donne. E a voi piace questa coppia?