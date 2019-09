Amadeus in ospedale il giorno del suo compleanno: ecco cosa è successo al conduttore Rai.

“Il sogno di una vita”, è così che Amadeus ha definito quello che ormai si sta per realizzare. Sarà lui il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2020. Sarà la 70esima edizione del festival della canzone italiana, e per Amadeus rappresenta un traguardo davvero emozionate. Come emozionante è stato il giorno del suo compleanno, il 4 settembre. Una giornata che il conduttore ha voluto ‘trascorrere’ coi fan sui social. Prima il post di auguri della sua amata Giovanna Civitillo, poi il video dei festeggiamenti alla Rai. Ma non è tutto: nel giorno del suo compleanno, Amadeus è ‘finito’ anche in ospedale. Ecco perché.

Potrebbe interessarti anche:

Amadeus in ospedale il giorno del suo compleanno: il gesto speciale

In ospedale al giorno del suo compleanno. Si, perché Amadeus ha scelto proprio il ‘suo’ giorno per pensare agli altri. A chi ha più bisogno. Una visita all’ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma, per un saluto e un aiuto ai numerosissimi bambini ricoverati. Amadeus si fa portavoce di un messaggio solidale, affinché, attraverso il suo esempio, molti possano dare il proprio contributo per aiutare chi è più sfortunato. Un gesto davvero speciale, in un giorno per lui speciale. Il prossimo padrone di casa di Sanremo dimostra di essere una grandeuomo, oltre che un gran professionista. E sarà stato anche il suo gran cuore a conquistare la bella Giovanna, ex valletta dell’Eredità, diventata poi sua moglie. Il post di auguri dedicato ad Amadeus è dolcissimo:

Che dire, tanti auguri (con un po’ di ritardo) ad Amadeus e in bocca al lupo per la sua nuova avventura al Festival di Sanremo 2020!