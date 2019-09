Carolina Crescentini ha detto sì a Francesco Motta: il matrimonio in gran segreto in Toscana. Il grande evento è stato riservato a pochi intimi

Matrimonio top-secret quello che ha visto ieri l’unione di Carolina Crescentini e Francesco Motta. I due si sono sposati in segreto con una cerimonia blindatissima. Gli indizi sono stati lanciati dal profilo social della Crescentini, che recentemente ha postato una foto con un messaggio che adesso è facilmente associabile all’evento: “tic-tac..” come a preannunciare l’attesa per qualcosa che stava per succedere. E così è stato. I due si sono conosciuti un paio di anni fa e il sentimento forte e ha da subito dato segni che potesse essere la volta buona. Ora Carolina e Francesco sono ufficialmente marito e moglie.

Carolina Crescentini e Francesco Motta sposi: ieri il giorno del grande sì

Carolina Crescentini e Francesco Motta sono convolati a nozze in gran segreto. La bellissima attrice e il cantautore sono ormai insieme da due anni, dopo una cena con amici in comune che li ha fatti incontrare per caso, ma il tempo è da sempre relativo e il grande amore non li ha fatti attendere oltre. Il matrimonio è stato celebrato ieri di nascosto dagli occhi indiscreti in Toscana: entrambi in abito bianco, hanno coronato il loro sogno con un rito civile davanti a pochi intimi amici e parenti. Sui profili social sono diversi gli scatti che li ritraggono insieme in questi anni di fidanzamento, l’ultimo è quello che ha fatto sospettare che qualcosa fosse nell’aria, pubblicati da Carolina il 5 Settembre. Il countdown stava per scadere e la Crescentini ha voluti dare indizio ai suoi follower, pur volendo tenere segretissimo l’evento.

