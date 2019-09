A poche ore dalla sua vittoria a Miss Italia, la reginetta Carolina Stramare ha rotto il silenzio: ecco le sue prime parole su Instagram.

Venerdì 6 settembre 2019 è andata in onda la finale di Miss Italia. E, com’è noto a tutti, l’ottantottesima edizione del concorso è stata vinta da Carolina Stramare, giovane bellezza genovese. Con un passato davvero difficile, la ragazza ha conquistato praticamente tutti. Ricordiamo, infatti, che Carolina è stata dapprima eliminata. E poi ripescata perché fortemente voluta dalla giuria. Un percorso davvero travagliato, insomma. Ma pieno di emozioni, questo è certo. È proprio per questo motivo che, a poche ore dalla proclamazione della più bella d’Italia, Carolina ha rotto il silenzio. Ecco le sue prime parole sul suo account ufficiale di Instagram.

Potrebbe interessarti anch:

Carolina Stramare: le prime parole su Instagram dopo Miss Italia

Vincere il titolo di più bella d’Italia, ammettiamolo, è senza alcun dubbio una delle più grandi emozioni che si possano provare nella vita. E lo sa bene Carolina Stramare. Che, venerdì 6 settembre, ha sentito pronunciare il suo nome dal conduttore di Miss Italia, Alessandro Greco. È proprio lei, infatti, la reginetta del nostro Paese: Carolina. Una giovane e seducente ragazza dalle origini genovesi. Immaginiamo, quindi, che la giornata di ieri, per lei, sia stata davvero frenetica. Tra servizi fotografici, interviste e quant’altro, Carolina avrà avuto poco tempo per realizzare cosa le stesse accadendo. Eppure, nonostante questo, è riuscita a trovare un po’ di tempo per dedicare le sue prime parole a tutti coloro che, in questo lungo percorso, l’hanno sostenuta, supportata e, soprattutto, votata. Permettendole, così, di vincere il titolo. Ma non solo. Ecco cosa scrive la giovane su Instagram:

Da come si può leggere, Carolina si dice felice. Quella felicità che, da quanto scrive, attendeva da tanto tempo nella sua vita. E tutti noi non possiamo fare altro che augurarle il meglio. In bocca al lupo!

Per ulteriori news su Carolina Stramare –> clicca qui