Per Giulia e Silvia Provvedi sono stati degli ‘attimi di paura’: il tutto è accaduto durante un loro concerto a Sanremo, ecco i dettagli.

Sono le sorelle più famose ed apprezzate nel nostro panorama musicale, Giulia e Silvia Provvedi. Le Donatella, perché è cosi che si sono fatte conoscere e poi amare, riscuotono un enorme successo. Non soltanto per la sconsiderata bellezza di entrambe. Che, tra l’altro, è testimoniata sempre di più su Instagram con degli scatti fotografici davvero strepitosi, ma anche per la loro bravura. Proprio pochi mesi fa, infatti, le due gemelline hanno lanciato il loro nuovo singolo, ‘Scusa, ma esco’, che ha riscosso un successo davvero immediato. Che sarà, senza alcun dubbio, la canzone di apertura dei loro concerti. A proposito di questo, sapete cosa è accaduto ieri sera a Sanremo? Beh, degli ‘attimi di paura’ sicuramente. Ecco cosa è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Giulia e Silvia Provvedi, ‘attimi di paura’ durante un loro concerto a Sanremo

È stata un’estate davvero fantastica per Le Donatella. Nonostante non sia partita alla grande per Giulia Provvedi, il continuo è stato davvero sorprendente. Merito, ovviamente, del loro successo. Come dicevamo precedentemente infatti, le due gemelle, pochi mesi fa, hanno pubblicato il loro nuovo singolo. ‘Scusa, ma esco’, questo è il titolo della canzone, ha riscosso sin da subito un successo davvero sconsiderato. Sarà proprio per questo motivo che i loro concerti sono sempre più numerosi ma, soprattutto, popolati. A proposito di questo, però, poche ore fa Giulia e Silvia hanno vissuto degli ‘attimi di paura’. Perché? Durante un loro concerto a Sanremo, le due gemelline sono state completamente ‘invase’ dall’affetto dei loro sostenitori. Lo testimoniano alcune Instagram Stories che hanno pubblicato sul loro account ufficiale. I loro fan, infatti, hanno fatto una vera e propria invasione. Salendo, così, sul palco dove le due ragazze stavano cantando. Ovviamente, nulla di preoccupante, sia chiaro. Seppure chiamavano la security, Le Donatella erano davvero contente di quest’affetto.

Per ulteriori news su Giulia e Silvia Provvedi –> clicca qui