Festival del Cinema di Venezia, l’interprete del film Martin Eden, Luca Marinelli, ha vinto il premio come miglior attore: ecco chi è lui.

In questi giorni, si sta tenendo la 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia. Numerosi Vip ed influencer vi hanno preso parte, ma altrettanto numerosi sono stati gli attori che vi hanno partecipato. Uscendone, tra l’altro, vincitori di premi. È quello che è accaduto a Luca Marinelli proprio ieri. L’attore del film ‘Martin Eden’ ha, infatti, ricevuto il premio di miglior attore. Dato il suo successo, quindi, conoscete proprio tutto di lui? Chi è con esattezza Luca? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

Chi è Luca Marinelli di ‘Martin Eden’, il vincitore come miglior attore al Festival del Cinema di Venezia

Proprio ieri, nel corso della 76esima edizione del Festival del Cinema di Venezia, Luca Marinelli è stato premiato con la Coppa Volpi come miglior attore nel ruolo di Martin Eden. Ebbene. Ma chi è esattamente Luca? Il giovane uomo è nato a Roma, il 22 ottobre 1984. E, nonostante la sua giovane età, vanta, senza alcun dubbio, una carriera ricca di successi. Dopo aver iniziato la carriera da attore e sceneggiatore nel 2003, nel 2010 Luca viene chiamato ad interpretare il ruolo di Mattia nel film ‘La solitudine dei numeri primi’. Da quel momento, il successo è in ascesa. Interpreterà, infatti, diversi ruoli in film davvero molto importanti ed apprezzati dalla critica. Fino a quando, nel 2015, grazie alla sua interpretazione de ‘Lo Zingaro’ nel film Jeeg Robot, Luca vince, per la prima volta, il David di Donatello come miglior attore non protagonista, un Nastro D’Argento e un Ciak D’Oro. Ma non solo. Perché, nel 2017, prenderà parte a due serie televisive. Interpreterà in una il ruolo di Fabrizio De André e in un’altra, trasmessa su Sky, il ruolo di Primo, un killer appartenente alla Ndrangheta. Ma non è finita qui. Nel 2019 prenderà parte nel film ‘Martin Eden’ riuscendo a vincere, come dicevamo, il premio di miglior attore. Ed interpreterà il ruolo di Diabolik nel film in uscita per il 2020.

La sua vita privata

Con occhi verdi e una bellezza mozzafiato, il giovane attore è felicemente impegnato. Dal 2012 circa, infatti, il romano è fidanzato con Alissa Jung. Anche lei attrice e conosciuta sul set di Maria di Nazaret.

