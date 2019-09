Luigi Mastroianni a Catania con la fidanzata Irene Capuano, accade un episodio molto ‘particolare’: ‘Sei un porco!’, ecco cosa è successo.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano hanno da poco festeggiato 6 mesi d’amore, e si sono scambiati delle dolci dediche sui social. La coppia è sempre più felice e innamorata e progetta una vita insieme. I due ragazzi, infatti, nonostante la distanza che li separa, siciliano lui e romana lei, cercano di trascorrere insieme più tempo possibile. In questo periodo estivo Irene è stata molto tempo a Catania a casa del suo fidanzato. Nelle storie di Luigi, la coppia è in Sicilia con degli amici e improvvisamente accade un episodio davvero molto ‘particolare’. Ma andiamo con ordine.

Luigi Mastroianni e Irene Capuano a Catania: ‘Sei un porco’, ecco cos’è successo

Luigi Mastroianni e Irene Capuano sono felicemente innamorati e soprattutto molto gelosi l’uno dell’altro, come hanno sempre dichiarato sui social e in tv. Belli e simpatici, i due ragazzi condividono spesso siparietti divertenti sui social, dove si mostrano sempre pronti a prendersi in giro e scherzare insieme. Nelle ultime storie Instagram, Luigi ha mostrato ai followers una cosa davvero ‘particolare’ che gli è successa: l’ex tronista ha trovato il finestrino dell’auto ‘imbrattato’ con una dedica scritta col rossetto rosso. ‘Luigi sei un porco’, c’è scritto, e c’è anche la firma, ‘Sofi’. Una dedica davvero originale, ma anche un pizzico misteriosa. Cosa vorrà dire la ragazza in questione con una frase del genere?

Ma se Luigi scherza e sembra divertito da questa ‘particolare dedica’, non si può dire lo stesso di Irene, che prima ride con gli amici, ma poi rimugina sulla cosa e prova a capire il perché di questa frase rivolta al suo fidanzato. E’ lui però a tranquillizzarla, tra una risata e l’altra, perché le spiega che la parola ‘porco’ a Catania ha anche un senso positivo, è un complimento e vuol dire ‘bello’, o meglio ‘sexy’. L’arcano è svelato, dunque, si tratta semplicemente di un apprezzamento da parte di una fan. Si sarà convinta la gelosissima Irene?

