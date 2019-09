Mara Venier riprende il tramonto da casa sua: nel vetro c’è il suo riflesso e si vede qualcosa di ‘troppo’, piccolo incidente ‘hot’ per la conduttrice.

Mara Venier è una delle conduttrici più amate in assoluto. Simpatia e dolcezza da vendere, la ‘zia Mara’, così come lei stessa si definisce, tiene compagnia al suo pubblico ogni domenica su Rai Uno con ‘Domenica In’, che sta per tornare sempre con lei al timone, dopo il grandissimo successo della scorsa stagione. Ma non è tutto. La Venier è anche molto seguita sui social, dove condivide diversi momenti del suo quotidiano, anche insieme al marito Nicola Carraro. L’ultimo post pubblicato su Instagram da Mara, la vede intenta a preparare un piatto di spaghetti per il compagno: la conduttrice riprende il tramonto dalla sua cucina, ma non si accorge che nel vetro c’è il suo riflesso e incorre in un ‘incidente hot’.

Mara Venier, il riflesso nel vetro la inganna: incidente ‘hot’ per la conduttrice

Mara Venier ha pubblicato un video su Instagram per mostrare ai suoi fan gli spaghetti che ha cucinato per il marito Nicola Carraro. Direttamente dalla cucina di casa sua, la conduttrice ha prima inquadrato la sua ‘creazione’, un invitante sugo con pomodorini, olive e capperi, e poi ha voluto condividere con i suoi followers il bellissimo tramonto che vedeva dalla finestra di casa. Le imamgini di Roma al crepuscolo sono davvero belle, e il panorama è mozzafiato, ma la Venier incorre senza volere in un ‘incidente hot’.

La conduttrice, infatti, non si accorge che nel vetro della finestra c’è il suo riflesso e si vede chiaramente che è in una mise ‘casalinga’, senza reggiseno. Del resto, è normale che stando in casa a cucinare, la ‘zia Mara’ si sia messa ‘comoda’, solo che non ha pensato che riprendendo il tramonto si sarebbe vista anche la sua immagine riflessa. Nulla di grave, chiaramente, anzi, un doppio belvedere per i fan che guardano il video della conduttrice, che scherza e sorride con il marito, dimostrando la grande armonia e soprattutto la semplicità che c’è in casa sua.

