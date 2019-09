Natalia Paragoni, look ‘hot’: la maglia dell’ex corteggiatrice è completamente trasparente, fan in delirio su Instagram.

Natalia Paragoni è decisamente una delle corteggiatrici più belle mai apparse a Uomini e Donne. E lo sa bene Andrea Zelletta, che è rimasto letteralmente folgorato dalla bionda, quando ancora era tra le corteggiatrici dello spagnolo Ivan. Una bellezza notevole quella di Natalia, che continua a incantare i followers attraverso il suo profilo Instagram. Sul quale molto spesso appaiono post decisamente ‘hot’. Dopo la doccia ‘bollente’, arriva una nuova foto ad infiammare i fan della bella Paragoni. Che ieri sera ha sfoggiato un look decisamente sexy. La maglia che indossa è completamente trasparente. Diamo un’occhiata.

Natalia Paragoni, look ‘hot’: Instagram impazzisce con la sua maglia trasparente

Non sarà facile per Andrea Zelletta tenere a bada la gelosia. Si perché la sua Natalia è di una bellezza disarmante. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne infiamma Instagram con le sue foto e i suoi video in cui mette in mostra tutto il suo splendore. E proprio qualche ora fa, la Paragoni ha pubblicato delle stories in cui mostra il look scelto per la serata di ieri. Un look che non è passato di certo inosservato. La maglia indossata da Natalia è totalmente trasparente. E lascia ben poco spazio all’immaginazione. Guardate un po’:

Insomma, difficile passare inosservati con un look così. Soprattutto se si tratta di una bellezza come Natalia. Che dire, Andrea è decisamente fortunato!