Concorrenti Amici Celebrities 2019 chi è Raniero Monaco di Lapio: bio,

Sono tanti i concorrenti di i Amici Celebrities che proprio in queste ore stanno venendo fuori. Le anticipazioni sulle puntate di Amici Vip 2019 nuovo format pensato da Maria De Filippi come uno spin-off di Amici sta interessando e incuriosendo il pubblico a casa che segue in maniera costante il continuo trapelare di anticipazioni e ultime news. Tra i concorrenti di Amici Celebrities 2019 scopriamo che c’è anche Raniero Monaco di Lapio un nome particolare probabilmente sconosciuto ai più ma in realtà piuttosto famoso nel mondo della televisione.

È un attore, ex modello italiano e ha partecipato anche al Grande Fratello 5 ma cerchiamo di conoscerlo meglio. Raniero classe 1983 ha 36 anni, è un attore ed è nato a Londra, pesa 84 Kg per 187 cm di altezza e sul suo fisico statuario ha ben 5 tatuaggi. La sua infanzia è la trascorrere in Italia tornando a Londra soltanto da adolescente quando, dopo il diploma, decide infatti di specializzarsi in grafica pubblicitaria a Londra. La sua bellezza però lo porta a lavorare come modello e a oggi ha partecipato a diversi spettacoli in televisione. Ha recitato nel film Amore 14 di Federico Moccia, nel film TV So Che Ritornerai insieme a Manuela Arcuri; fa parte del cast Caterina e le sue figlie e nella serie TV Un passo dal cielo entra a far parte del cast nei panni di Tobias e partecipa anche al talent Dance Dance Dance. Nel 2017 lo vediamo nel film Smetto Quando voglio Masterclass e nella serie tv i Medici 3.

Amici Celebrities, la fidanzata di Raniero: chi è

Per quanto riguarda la sua vita privata l’ex fidanzata di Raniero è Mirela Kovacevic che aveva conosciuto proprio nella casa del Grande Fratello. I due si sono messi insieme e sono stati fidanzati 6 anni, ma dopo si sono lasciati e oggi la nuova fidanzata di Raniero e Beatrice Olla.

