Tayolor Mega sta facendo letteralmente impazzire i suoi fan su un particolare tema, ovvero la sua situazione sentimentale. L’influencer si dichiara single, ma ha un rapporto davvero molto ‘particolare’ con l’ex gieffina Erica Piamonte. Entrambe si sono sempre dette aperte a eventuali amori saffici e gli scatti e i video che le ritraggono insieme sono spesso ‘equivoci’, tanto che molti sono convinti che tra le due ci sia più di un’amicizia. Le ultime storie di Taylor hanno mandato ancora di più in confusione i fan: nuda nell’idromassaggio con Erica, l’influencer fa un video molto ‘hot’, poi accade qualcosa di ‘inaspettato’.

Taylor Mega sta trascorrendo qualche giorno ad Amantea insieme all’amica Erica Piamonte. Le due ex gieffine cercano sempre di ritagliarsi del tempo per stare insieme e dopo la vacanza a Cefalù, eccole in Calabria, in una suite molto bella e confortevole, completa di sauna e vasca idromassaggio. Ed è proprio in questa vasca che le due ragazze si sono immerse per un bel bagno rilassante. Nelle storie pubblicate su Instagram, Taylor è nuda in acqua e si copre appena il seno, mentre Erica è in intimo e versa nell’acqua del detergente prima di immergersi. Il video è super sexy, poi accade qualcosa di ‘particolare’.

Nelle storie successive, Taylor confessa che il video era partito come una cosa sensuale e ‘hot’, ma si è trasformato in un ‘piccolo disastro’. Cos’è successo? A quanto pare, Erica ha versato troppo detergente nella vasca, facendo così formare una quantità incredibile di schiuma, che quasi sommerge la povera Taylor! Un incidente inaspettato, che toglie un po’ di mistero e sensualità al video, ma giusto un pizzico. Le immagini infatti rimangono comunque ‘hot’, soprattutto quando si vede Erica sullo sfondo mentre si spoglia per entrare in vasca con la sua ‘amica’.

