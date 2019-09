Taylor Mega super hot, l’outfit non contiene le sue forme esplosive. Il video ha letteralmente mandato in delirio migliaia di follower

Esplosiva, come quasi sempre siamo abituati a vederla, Taylor Mega è la regina indiscussa dei social. Non a caso il suo profilo Instagram colleziona centinaia di migliaia di visite, da follower di ogni tipo che impazziscono tra post e stories. Una bomba di ormoni per tutti i maschietti più attenti, che non perdono occasione per incantarsi davanti a tanta sensualità e bellezza. Tra i video delle ultime ore, prima di prendere parte come ospite ad una serata super movimentata, Taylor si è mostrata in un momento di relax nella sua casa, ma l’outfit ha letteralmente mandato in tilt il web.

Bella come poche, sensuale come quasi nessuno, Taylor Mega si conferma ogni giorno la protagonista indiscussa di Instagram. L’influencer ed ex gieffina per qualche giorno è tra le più seguite del web. Dopo il cambio di look mostrato di recente sul suo profilo Instagram, Taylor non ha perso occasione per far impazzire i fan anche nelle ultime ore. Una storia in particolare ha catturato l’attenzione dei follower, che si sono persi con lo sguardo. Tra le stories, una in particolare ha creato scompiglio nella testa di tanti maschietti: il crop top è più corto del dovuto e le sue forme esplosive non sono contenute. I movimenti sensuali davanti allo specchio, accompagnati da un outfit senza dubbio piccante, hanno acceso la fantasia dei follower, che difficilmente si distraggono quando si tratta di Taylor.

Una vera e propria reginetta dei social, la Mega sa bene come far impazzire i suoi fan, sempre a caccia di like e consensi. Ma siamo sicuri che non è finita qua e che non sarà la fine dell’estate a far raffreddare gli animi.