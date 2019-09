Taylor Mega infiamma Instagram: mentre viene ripresa di spalle, l’influencer lascia cadere il suo accappatoio, si vede chiaramente un Lato B da urlo.

Come sempre incantevole, la bella Taylor Mega. Pochissime ore fa, la nota influencer ha condiviso, tramite alcune Instagram Stories, un momento davvero incredibile. Lo abbiamo detto più volte: la giovane Mega è davvero molto attiva sui social. Non perde, infatti, mai occasione di poter interagire, seppure dietro lo schermo di un telefono, con i suoi followers. Lasciandosi andare così a delle toccanti rivelazioni, proposte e quant’altro. Ma non solo. Perché è solita, inoltre, condividere delle foto o video davvero ‘bollenti’. E, come dicevamo, ne ha condiviso un altro poche ore fa. Perché? Semplice! Mentre viene ripresa di spalle, la bella Taylor toglie improvvisamente l’accappatoio indossato. Ecco di che cosa parliamo nello specifico.

Taylor Mega si toglie l’accappatoio su Instagram: lato b da urlo

È, senza alcun dubbio, una delle influencer più belle, apprezzate e seguite sui social. Taylor Mega, con occhi azzurri, lunghi capelli biondi e perfetta forma fisica, continua a riscuotere un numeroso successo social. Soprattutto su Instagram. È proprio qui, pensate, che la bella e ricca influencer conta all’incirca 1,8 milioni di followers. Dei numeri pazzeschi, vero? Ma non è finita qui. Perché è proprio tramite il suo account ufficiale che Taylor è solita ‘intrattenere’ i suoi fan con delle foto e video davvero ‘particolari’. L’ultimo, come dicevamo, risale a pochissime ore fa. Quando, per un servizio fotografico, l’influencer si mostra avvolta in accappatoio. Tutto bene fin qui, oseremmo dire. Se non fosse che, mentre l’inquadratura della fotocamera la riprende di spalle, la giovane Mega fa scivolare a terra l’indumento. Mostrando chiaramente il suo fisico. Ed, ovviamente, il suo Lato B. Vi riproponiamo il momento:

Beh, che dire? Un lato B davvero da urlo, no? Peccato non poter leggere i commenti, ma, senza alcun dubbio, Instagram sarà andato sicuramente in tilt.

