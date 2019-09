Vanessa Incontrada risponde alle critiche: “Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele”

Vanessa Incontrada risponde a chi critica per il fisico: “Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche. Amatele”, una risposta che zittisce tutti

Vanessa Incontrada è ormai da troppo tempo nel mirino degli haters su Instagram. Purtroppo, il fenomeno sembra sempre più diffuso e nessuno riesce ad arginarlo. Poco importa se si ha una personalità forte, come quella di Vanessa, ad esempio. Il problema sorge quando queste persone si scagliano contro chi ha un carattere, magari, un tantino più debole e non riesce a venirne fuori. Intanto, Vanessa Incontrada ha voluto dare una risposta a tutte le critiche. Una risposta che finalmente dovrebbe mettere tutti a tacere, una buona volta. Vediamo insieme quali sono le sue parole ed i commenti che ne sono scaturiti.

Vanessa Incontrada risponde alle critiche per il fisico

L’abbiamo ammirata soprattutto negli ultimi giorni in cui è stata in vacanza sull’Isola del Giglio. Costumi mozzafiato e tante forme da mettere in mostra. Insomma, una bellezza che di sicuro non passa inosservata. In tanti hanno cominciato ad attaccarla, provando anche a giustificarsi spiegando che chi è un personaggio pubblico come lei deve accettare tutto. Sì, ok. Il discorso dell’ ‘accettare tutto’ ci può stare, ma fino ad un certo punto. Perché quando subentra la maleducazione si può sfociare in qualcosa d’altro che non sempre è piacevole.

“Le vostre imperfezioni vi renderanno uniche, amatele”: poche parole a buon intenditore. Questo è il messaggio scelto da Vanessa Incontrada per zittire un po’ tutti quelli che l’hanno criticata per le forme forse troppo rotonde. Chissà, sarà forse che nel 2019 esistono stereotipi di bellezza oltre i quali l’immaginazione non può spingersi. Bisogna necessariamente che tutte indossino una taglia 42 per essere belle? Devono avere tutte le labbra gonfie e gli zigomi alti? Gli occhi tirati e il seno all’insù? Esistono anche persone che si accettano e, anzi, forse è meglio dire ‘si piacciono’ per come sono. In risposta al commento di Vanessa tante persone che esprimono il proprio parere in merito, come l’attore Patrizio Rispo: “…ed è ancora più straordinario quando qualcun altro riesce ad amarle. Baci”, questo il suo commento.

Per sapere tutto su Vanessa Incontrada praticamente in tempo reale: CLICCA QUI