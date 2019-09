Alessia Cammarota a cuore aperto su Instagram: l’ex corteggiatrice racconta un ‘particolare’ retroscena sul suo parto, c’entra Aldo.

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno fatto innamorare il pubblico da quando, qualche anno fa, sono rusciti a recuperare il loro matrimonio dopo un lungo e difficile periodo di separazione. I due ragazzi, che si sono conosciuti a Uomini e DOnne, hanno costruito una meravigliosa famiglia, con i piccoli Niccolò e Leonardo, nati dal loro amore. Oggi la famiglia è unita e felice e Alessia è una mamma molto attenta e amorevole, anche se non mancano le critiche, e spesso risponde alle domande dei fan sul suo ruolo di mamma. Nelle ultime storie Instagram l’ex corteggiatrice ha svelato alcuni dettagli un toccante retroscena sul suo parto: scopriamo insieme cos’ha detto.

Alessia Cammarota, i dettagli sul suo parto: c’è anche un retroscena che riguarda Aldo

Alessia Cammarota e Aldo Palmeri hanno due meravigliosi bimbi, Niccolò e Leonardo. La loro vita scorre felice a Catania, dove vivono da quando si sono sposati, e i loro impegni di lavoro si alternano alle responsabilità e alla gioia di essere genitori. Alessia ama raccontare dei suoi figli su Instagram, tanto che nelle ultime storie ha risposto ad alcune domande sul parto, raccontando un dettaglio molto particolare, che riguarda Aldo. L’ex tronista, a quanto pare, ha assistito alla nascita di entrambi i suoi bambini, senza lasciare mai la sua compagna in quel momento così delicato. Alessia ha raccontato questo episodio con molto orgoglio, dichiarando che la presenza del marito è stata fondamentale per lei.

A quanto pare il parto è stato un momento memorabile per Alessia, così come del resto è per la maggior parte delle donne, tanto che l’ex corteggiatrice ha mostrato al pubblico di avere fatto creare un bracciale proprio riproducendo il ‘braccialetto’ che viene dato in ospedale dopo il parto, sul quale ci sono scritti tutti i dati della madre e del bambino, che molte mamme custodiscono con cura per ricordo dell’incredibile esperienza del parto.

