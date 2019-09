Alessia Marcuzzi si mostra a gambe divaricate: la posa è bollente ed ha scatenato una grossa polemica, ma vediamo bene di cosa si tratta

Alessia Marcuzzi è pronta per la nuova edizione di Temptation Island Vip 2019 che sta per andare in onda. Manca veramente poco all’inizio della trasmissione. Così, abbiamo guardato e riguardato il profilo della bella Alessia e ci abbiamo trovato tantissimi post interessanti. Tante borse, le sue borse, e l’ultimo che ci sembra molto profondo proprio sul programma che sta per condurre. Si tratta, come vediamo, di un video compilation con i migliori momenti di questa edizione all’Is Morus Relais con in allegato un messaggio che recita: “Voglio dirvi che questo programma e’ incredibile, perche’ e’ proprio vero che ognuno di noi si immedesima in almeno una di queste storie d’amore.” Ma non c’è solo questo. Il profilo di Alessia è pieno di foto che potrebbero far girare la testa a chiunque.

Alessia Marcuzzi a gambe divaricate: lo notano proprio tutti

Foto con scollature profonde, costume striminziti e tanto altro. Alessia ha pur sempre delle forme e delle gambe fantastiche da mostrare e quindi… perché tenere tutto nascosto? Anzi, se il mondo cerca le cose belle è importante condividerle. Così, nel suo profilo abbiamo trovato anche questa foto che, come abbiamo potuto vedere, ha attirato un bel po’ di polemiche. In tanti hanno notato un dettaglio abbastanza ‘hot’: quella posa, quelle gambe divaricate, hanno fatto discutere tanto tra i commenti su Instagram:

Ma non ci sono solo persone che la criticano. Infatti, troviamo anche gente che la difende perché proprio non sopporta chi ‘attacca’ senza un vero motivo di fondo.

“Alle bigotte che si concentrano sulla posa ‘a gambe aperte’, fate veramente pena”: una risposta dura e diretta che spegne qualsiasi forma di polemica nei confronti della bella conduttrice. Tuttavia, non si leggono solo critiche nei commenti. Ci sono anche complimenti come: “Sei la mia musa da sempre”, oppure: “Buonasera Alessia io consumo l’activia è squisito ciao ciao”. O ancora: “Fantastica, da sempre”. Insomma, ce n’è di tutti i colori.