Amici Vip, si aggiunge un altro concorrente alla lista: arriva direttamente dalla serie tv Gomorra, l’annuncio a sorpresa su Instagram fa impazzire i fan.

Amici Vip sta per arrivare e il pubblico non sta più nella pelle. C’è tanta attesa per il nuovo programma, che vedrà alcuni personaggi del mondo dello spettacolo mettersi alla prova con i loro talenti. Tanti i concorrenti che si metteranno in gioco in attività diverse da quelle che fanno di solito per intrattenere il pubblico, e i loro nomi stanno venendo fuori man mano che ci si avvicina all’inizio del programma, che sarà condotto da Michelle Hunziker, ma solo dalla seconda puntata, perché l’esordio sarà invece affidato alla padrona di casa Maria De Filippi. Poco fa è spuntato il nome di un altro concorrente del talent, arriva direttamente da Gomorra: ecco chi è.

Amici Vip, nel cast anche un concorrente che viene da Gomorra: l’annuncio su Instagram

Amici Vip sta per cominciare e il pubblico non sa cosa aspettarsi dal nuovo talent show dedicato ai personaggi del mondo dello spettacolo. Tra i concorrenti che metteranno in piazza le loro abilità, anche Ciro Ferrara, Filippo Bisciglia, Laura Torrisi e tanti altri personaggi che si mostreranno al pubblico in una veste inedita. Oltre ai sopra citati, però, ci sarà anche un’affermata e bravissima attrice: arriva direttamente da Gomorra, dove era una delle protagoniste principali. Stiamo parlando di Cristina Donadio, che nella famosissima serie Tv interpretava Scianel, terribile boss della malavita napoletana.

Come si può vedere dal post qui sopra, la notizia è arrivata direttamente da Instagram, dove l’attrice ha annunciato che farà questa ‘pazzia’, mettendosi in gioco nel programma. Probabilmente Cristina si presenterà come cantante, ma non ci sono notizie certe in merito. Incontenibile l’entusiasmo dei fan dell’attrice, che hanno subito invaso di commenti il suo post, complimentandosi con lei e augurandole buona fortuna per questa nuova entusiasmante avventura.

